NSND Tự Long tham gia phim huyền sử về thời nhà Đinh

Dự án phim điện ảnh huyền sử, võ thuật Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh đang có một gian hàng tại sự kiện Triển lãm quốc gia “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

NSND Tự Long dẫn đầu đoàn diễu hành cổ phục phim Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh. Ảnh: BHD

Tại triển lãm, hàng loạt chương trình hấp dẫn của dự án phim đã được ra mắt công chúng bao gồm màn diễu hành cổ phục. Đoàn phim cũng mang đến một không gian đặc biệt, nơi khán giả được trải nghiệm hành trình khám phá văn hóa, kiến trúc, phục trang, binh khí và võ thuật thời nhà Đinh, lịch sử của mặt nạ Tuồng, mặt nạ lấy cảm hứng từ mặt nạ Tày và Mường…

Không gian trưng bày triển lãm được đoàn phim đầu tư kỳ công. Ảnh: BHD

Trong phim, NSND Tự Long sẽ vào vai một thầy mo người Mường. Theo chia sẻ của NSND Tự Long, vai diễn lần này không giống những gì anh từng thể hiện trước đó. “Đó là một thầy mo của 1 tộc người, có những sự huyền bí, có những nét không giống đời thực, mang màu sắc huyền bí”, NSND Tự Long chia sẻ.

Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh do đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình chỉ đạo cùng sự tham gia của đạo diễn võ thuật Johnny Trí Nguyễn, đạo diễn hình ảnh Nguyễn K’Linh. Phim dự kiến sẽ bấm máy trong tháng 11 và 12-2025 và ra mắt khán giả trên cả nước vào quý 2-2026.

Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh mở ra một câu chuyện đầy kịch tính và xúc động. Sau khi Vua Đinh Tiên Hoàng bị sát hại, 7 tráng sĩ được giao phó một sứ mệnh tối mật: chạy đua với thời gian, đối đầu với các thế lực thù địch, đưa 100 quan tài của vua đi theo 7 hướng khác nhau, đánh lừa kẻ thù đang rắp tâm phá hoại lăng mộ. Hành trình của họ không chỉ là cuộc chiến với kẻ thù ở ngoài, mà còn là cuộc chiến nội tâm, nơi lòng trung thành, tình yêu và sự hy sinh đan xen, tạo nên một khúc ca bi hùng.

HẢI DUY