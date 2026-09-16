Nước trên các sông ở Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hóa lên nhanh

Chiều 16-9, thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, lũ trên các sông ở Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hóa đang lên nhanh.

Nước lũ trên sông Bôi ở phía Tây Nam tỉnh Phú Thọ, ngày 16-9. Ảnh chụp lại từ clip

Từ sáng 16-9, mực nước sông Bôi (tại trạm Hưng Thi, Phú Thọ) đạt 13,83m, cao hơn báo động 3 là 0,83m. Dự báo lũ trên sông này tiếp tục lên, có khả năng cao hơn báo động 3 khoảng 3m.

Một số sông ở Thanh Hóa (sông Lèn, sông Bưởi) và Ninh Bình (sông Hoàng Long, sông Đáy) đang ở mức báo động 2, có nơi trên báo động 3.

Trước diễn biến trên, chiều cùng ngày, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND các tỉnh Phú Thọ, Ninh Bình và Thanh Hóa triển khai công tác ứng phó.

Theo đó, các địa phương phải khẩn trương di dời, sơ tán người dân ở khu vực thấp trũng, ven sông có nguy cơ ngập sâu; tổ chức tuần tra, canh gác và bảo đảm an toàn hệ thống đê điều.

Cùng với đó, kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu nạn và bố trí lực lượng thường trực để vận hành, điều tiết hồ chứa khi cần thiết.

Trưa cùng ngày, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai Nguyễn Thượng Hiền có văn bản đề nghị sở NN-MT các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa triển khai phương án hộ đê, bảo vệ các trọng điểm đê điều xung yếu, những vị trí đã xảy ra sự cố và các công trình đê điều đang thi công. Đồng thời, tăng cường tuần tra, canh gác, chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện để xử lý sự cố theo phương châm “4 tại chỗ”.

PHÚC HẬU