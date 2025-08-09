Nguyên nhân ban đầu vụ cháy tàu dầu trên vùng biển Côn Đảo

Sáng 9-8, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TPHCM tiến hành các thủ tục tiếp nhận 20 thuyền viên của tàu GT Unity bị nạn trên biển được tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 413 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải khu vực III đưa vào bờ an toàn.

Theo đó, trưa ngày 8-8, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải Việt Nam nhận thông tin từ tàu Androusa (quốc tịch Liberia) và Đài Cospas-Sarsat về việc tàu GT Unity (quốc tịch Việt Nam, trọng tải 7.631 tấn) bị cháy do chập điện ở buồng máy. Vị trí xảy ra sự cố cách Côn Đảo khoảng 101 hải lý.

Nhận tin, trung tâm đã liên lạc với tàu Androusa yêu cầu quay lại hỗ trợ. Tàu Androusa đã tiếp cận hiện trường và cứu 20 thuyền viên tàu GT Unity an toàn lúc 15 giờ 20 phút cùng ngày.

Lực lượng Quân y BĐBP TPHCM khám sức khỏe cho thuyền viên tàu GT Unity bị nạn trên biển

Lúc 14 giờ 15 phút ngày 8-8, tàu KN 210 của Chi đội Kiểm ngư số 2, đang tuần tra trên vùng biển phía Nam, cũng nhận được thông tin khẩn cấp. Đến 17 giờ 15 phút, tàu KN 210 đã tiếp cận hiện trường, phun vòi rồng dập lửa và khống chế đám cháy bước đầu.

19 giờ 55 phút cùng ngày, tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 413 tiếp cận tàu Androusa, tiếp nhận 20 thuyền viên, tổ chức sơ cứu ban đầu và đưa về cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải khu vực III tại phường Phước Thắng, TPHCM.

Đến 3 giờ sáng ngày 9-8, lực lượng chức năng đã kiểm tra sức khỏe ban đầu cho 20 thuyền viên, trong đó có 1 thuyền viên bị bỏng được đưa vào bệnh viện để điều trị. Đồng thời, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải khu vực III tiến hành thủ tục bàn giao các thuyền viên cho Ban Chỉ huy BĐBP TPHCM và chủ tàu.

Đến thời điểm hiện tại, Sở chỉ huy tiền phương vẫn tiếp tục đặt tại Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải khu vực III để theo dõi diễn biến vụ việc. Các cơ quan chức năng cũng liên tục phát cảnh báo để các phương tiện lưu thông quanh khu vực tàu GT Unity gặp sự cố biết và điều chỉnh hướng đi phù hợp, tránh xảy ra va chạm.

Vụ cháy trên tàu GT Unity cơ bản được khống chế, con tàu hiện ổn định trên biển. Tàu KN 210 vẫn trực tại hiện trường để giám sát. Khi các phương tiện cứu hộ do chủ tàu thuê đến, tàu KN 210 sẽ bàn giao lại tàu GT Unity để lai dắt vào bờ.

Theo ông Bùi Đức Sơn, thuyền trưởng tàu GT Unity, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy là do chập điện.

Cụ thể, một thợ điện khi vào kho làm việc đã phát hiện có cháy, nổ và bị chấn thương. Ngay lập tức, người này được đưa lên khu vực y tế trên tàu để sơ cứu. Các thuyền viên còn lại đã triển khai chữa cháy tại kho điện, nhưng đám cháy ngày càng lớn và khói đen dày đặc khiến họ không thể tiếp cận.

Khi phát hiện khu vực dưới buồng máy cũng có nhiều khói, thuyền trưởng quyết định cho xả hệ thống khí CO2 cố định vào buồng máy và ra lệnh cho toàn bộ thuyền viên rời tàu. Sau khi phát tín hiệu cấp cứu, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc.

Trong thời gian ngắn, 20 thuyền viên được tiếp cận và đưa về bờ an toàn. Thuyền trưởng Bùi Đức Sơn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các lực lượng chức năng đã hỗ trợ kịp thời.

