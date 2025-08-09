Ổn định tổ chức, giữ nhịp phát triển

Những ngày này, không khí ở phường Phú Thạnh (TPHCM) vừa rộn rã vừa khẩn trương, chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Trọng tâm xuyên suốt phường đặt ra là giữ vững an sinh, bảo đảm dịch vụ công thông suốt, không để người dân chịu thiệt vì những xáo trộn ban đầu.

Chọn việc đúng, làm đến nơi

Điểm nhấn ở phường Phú Thạnh là công tác tư tưởng được lãnh đạo phường thường xuyên chăm chút. Những buổi tiếp xúc người dân không chỉ để phổ biến thông tin mà còn để lắng nghe, giải đáp tâm tư. Đó cũng là cách đội ngũ cán bộ cơ sở được động viên bằng tinh thần trách nhiệm, thay đổi để phục vụ tốt hơn, vào việc nhanh hơn, chọn việc đúng và kiên trì làm đến nơi.

Mỗi ngày, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phú Thạnh đón tiếp hơn 200 lượt người dân đến giải quyết thủ tục hành chính. Khối lượng công việc tăng vọt sau sáp nhập buộc cán bộ, công chức phải nỗ lực gấp bội. Chị Vũ Thị Thu Vân, chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phú Thạnh, cho biết, trước ngày 1-7, chị và đồng nghiệp làm việc đến 21-22 giờ để giải quyết dứt điểm hồ sơ cũ, giấy tờ phải di chuyển, lưu trữ đúng quy định. Sau sáp nhập, mỗi ngày Trung tâm tiếp đón hơn 120 người đến sao y chứng thực và gần 50 người làm thủ tục hộ tịch. Chị Vân tâm sự: “Thủ tục nhiều, chúng tôi cũng phải cố gắng nhiều hơn, tìm tòi học hỏi để hướng dẫn cho thuận lợi, không để người dân phải đi lại nhiều lần”.

Các bạn trẻ tham dự loạt talkshow tương tác A Symphony of 45-05-25 tại Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định

Không ít người, đặc biệt là người lớn tuổi, còn lúng túng trước những mẫu đơn trực tuyến hay hình thức thanh toán không tiền mặt tại đây. Các bạn đoàn viên thanh niên tình nguyện lập tức hỗ trợ nhanh chóng. Nguyễn Ngọc Thanh Vy, sinh viên năm nhất Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM, cho biết, mỗi ngày, Vy và các bạn thanh niên tình nguyện phân chia công việc: người hỗ trợ người dân lấy số thứ tự, người giúp viết tờ khai, người hướng dẫn cô bác lớn tuổi đến đúng quầy. “Nhìn nụ cười và lời cảm ơn của mọi người, tôi thấy thời gian tình nguyện ở đây rất ý nghĩa”, Vy chia sẻ. Chị Nguyễn Thị Bích Tuyền (sinh năm 1980), đến làm thủ tục trích lục khai sinh cho con, khá hài lòng với sự hướng dẫn tận tình của cán bộ. “Chỉ cần mọi người thông cảm và chia sẻ với nhau như thế này, mọi việc sẽ nhẹ nhàng hơn”, chị Tuyền nhận xét.

Chung tay viết tiếp hành trình mới

Những ngày qua, tại phường Phú Thạnh, nhiều phần việc, công trình thanh niên được triển khai, tạo dấu ấn chào mừng đại hội. Nổi bật là công trình “Bích họa thanh niên” tại hẻm 189 Hòa Bình, dài hơn 40m, với 10 mảng tường được cải tạo, sơn vẽ các chủ đề: chào mừng Đại hội Đảng bộ phường, kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thúc đẩy phong trào tuổi trẻ thành phố tiên phong chuyển đổi số… Đoàn phường đã trao tặng 60 lá cờ Tổ quốc cho người dân, xây dựng tuyến hẻm 189 Hòa Bình văn minh - sạch đẹp - an toàn; trao 50 “biển số nhà yêu nước” cho người dân ở 2 tuyến hẻm 149/47 và 149/55 Hòa Bình.

Cùng với đó, tổ chức cho 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tham gia góp ý văn kiện Đại hội qua 3 buổi giao ban và hội nghị, ghi nhận 12 ý kiến tập trung vào công tác chăm lo đoàn viên, thanh thiếu nhi; đẩy mạnh chuyển đổi số và phát huy Tổ công nghệ số cộng đồng tại mỗi khu phố. Bí thư Đoàn phường Nguyễn Thị Mai Phương kỳ vọng: “Đại hội sẽ đề ra chủ trương đột phá, tạo điều kiện để xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trí tuệ và khát vọng đóng góp cho địa phương”.

Ngoài cán bộ trẻ, phường Phú Thạnh còn có những đảng viên cao tuổi vẫn miệt mài góp sức. Ông Lường Văn Khoa, cựu chiến binh, Bí thư Chi bộ khu phố, đã ngoài 70 tuổi nhưng vẫn tâm huyết với công tác tại địa phương. Với ông Khoa, sự đoàn kết và đồng thuận trong khu phố có đông đồng bào dân tộc là nền tảng cho mọi công việc. Ông tâm niệm: “Khối đại đoàn kết toàn dân phải được giữ gìn bằng sự thấu hiểu, sẻ chia. Việc đó, từ người đảng viên già như tôi cho đến cán bộ trẻ ở phường, ai cũng phải góp sức”. Tham gia nhiều buổi gặp gỡ, lắng nghe ý kiến của người dân với chính quyền địa phương, ông Khoa tin rằng, việc lắng nghe ý kiến từ cơ sở, từ người dân trực tiếp chịu ảnh hưởng của các chủ trương, chính sách là vô cùng quan trọng. Đó là cách tốt nhất để đảm bảo các nghị quyết được đưa ra tại Đại hội sẽ phản ánh đúng nguyện vọng của nhân dân.

Phường Phú Thạnh được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của phường Phú Thạnh, phường Hiệp Tân và một phần phường Tân Thới Hòa (quận Tân Phú cũ) với diện tích tự nhiên 2,99km2, dân số 103.780 người. Đại hội sắp tới là dấu mốc cho địa phương, nhưng quan trọng hơn là hành trình sau đại hội. Với tinh thần Đảng mạnh từ cơ sở, Đảng bộ và nhân dân phưòng Phú Thạnh đang viết tiếp một hành trình mới - hành trình của niềm tin, trí tuệ, nhân văn và khát vọng.

THU HOÀI - CẨM TUYẾT