Ông Nicolas Maduro đưa ra thông điệp đầu tiên sau khi bị bắt giữ

Ngày 28-3 (giờ địa phương), ông Nicolas Maduro, Tổng thống Venezuela cho biết, ông và phu nhân Cilia Flores vẫn “khỏe mạnh, kiên định và bình tĩnh”. Đây là thông điệp đầu tiên được ông Maduro đưa ra trên tài khoản X và Telegram sau khi bị các lực lượng Mỹ bắt giữ tại thủ đô Caracas, Venezuela hôm 3-1.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: THX/TTXVN

Theo kênh CNN, trong thông điệp, vợ chồng Tổng thống Venezuela nhấn mạnh, “hơn bao giờ hết” Venezuela cần tiếp tục củng cố hòa bình, đoàn kết dân tộc, thúc đẩy hòa giải và tái thống nhất. Thông điệp kêu gọi không đi chệch con đường đối thoại, chung sống và tôn trọng lẫn nhau.

Trước đó, tại phiên điều trần gần nhất hôm 26-3, thẩm phán ở New York đã bác đơn đề nghị hủy bỏ vụ án của ông Maduro.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Venezuela tại Mỹ Felix Plasencia (trái) và Thứ trưởng Ngoại giao Venezuela phụ trách châu Âu và Bắc Mỹ Oliver Blanco. Ảnh: EFE

Trong một diễn biến khác, Thứ trưởng Ngoại giao Venezuela phụ trách châu Âu và Bắc Mỹ Oliver Blanco tuyên bố, chính phủ nước này đã tiếp quản lại đại sứ quán tại Mỹ. Theo ông Blanco, cơ sở này sẽ được cải tạo để phục vụ toàn thể công dân Venezuela.

Venezuela đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mỹ vào tháng 1-2019 do cho rằng Washington can thiệp vào công việc nội bộ của Caracas. Toàn bộ nhân viên ngoại giao Mỹ đã rút khỏi đại sứ quán tại Venezuela vào tháng 3 cùng năm. Đến tháng 8-2019, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thành lập Đơn vị Sự vụ Venezuela tại thủ đô Bogota của Colombia để duy trì các chức năng ngoại giao. Ngày 31-1, một phái đoàn ngoại giao Mỹ đã tới Caracas, nối lại các cuộc tiếp xúc ngoại giao giữa hai nước.

MINH CHÂU