Tổng thống Mỹ đặt hạn chót cho Iran đưa ra đề xuất

Theo Tân Hoa xã, ngày 22-4, Tổng thống Donald Trump đã gửi một thông điệp tới Tehran, yêu cầu Chính phủ Iran phải đưa ra đề xuất phản hồi rõ ràng trong vòng 3 đến 5 ngày tới.

Tổng thống Donald Trump trả lời phóng viên tại Nhà Trắng. Ảnh: XINHUA

Chính phủ Mỹ không muốn kéo dài lệnh ngừng bắn vô thời hạn, đồng thời cũng không muốn để Iran tiếp tục trì hoãn tiến trình đàm phán.

Tổng thống Donald Trump cũng tỏ ra thận trọng với việc gia hạn lệnh ngừng bắn sau thời hạn vào hôm 22-4.

Trong khi đó, theo tờ New York Post, vòng hòa đàm mới giữa Mỹ và Iran có thể sẽ diễn ra trong 3 ngày tới.

Pakistan đã tích cực làm trung gian thúc đẩy đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Iran trong thời gian qua nhằm hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông. Hai nước đã tiến hành vòng đàm phán đầu tiên tại Islamabad nhưng không đạt kết quả, trong khi vòng đàm phán thứ 2 đã không thể diễn ra do hai bên khác biệt quan điểm.

Liên quan xung đột tại Trung Đông, Bộ Quốc phòng Anh thông báo nước này và Pháp đồng chủ trì hội nghị thảo luận về kế hoạch quân sự đa quốc gia tại thủ đô London, với sự tham dự của các chuyên gia quân sự từ hơn 30 quốc gia.

Trang tin điện tử News Post của Pakistan cũng đưa ra khung thời gian 3 ngày cho các cuộc đàm phán tiếp theo giữa Washington và Tehran, nhưng không nêu rõ nguồn tin hay chi tiết cụ thể.

Hội nghị diễn ra trong hai ngày 22-4 đến 23-4 (giờ địa phương) nhằm thúc đẩy các kế hoạch khôi phục hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz. Mục tiêu của hội nghị là chuyển các đồng thuận ngoại giao thành kế hoạch quân sự chi tiết nhằm mở lại tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz và hỗ trợ lệnh ngừng bắn lâu dài.

PHƯƠNG NAM