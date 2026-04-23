Tướng Mỹ: Iran và Mỹ đang bí mật đàm phán

Ngày 23-4, kênh Al Jazeera dẫn lời Tướng Mark Kimmitt, cựu trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị và quân sự, cho biết Mỹ và Iran đang tập trung thảo luận về việc hai bên quay trở lại bàn đàm phán.

Cựu trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị và quân sự Mark Kimmitt. Ảnh: ANADOLU

Cũng liên quan đàm phán giữa Washington và Tehran, kênh Al Jazeera dẫn nguồn tin các quan chức Iran cho hay Tehran sẵn sàng đàm phán và cởi mở với các giải pháp ngoại giao. Tuy nhiên, việc Mỹ phong tỏa các cảng của Iran vẫn là một trong những trở ngại chính. Ngoài ra, Iran cũng không tin tưởng Mỹ.

Theo giới quan sát, việc Iran bắt giữ hai tàu trong khi thỏa thuận ngừng bắn vẫn còn hiệu lực cho thấy tình hình giữa Mỹ và Iran vẫn còn căng thẳng. Iran đang thể hiện quyền kiểm soát của mình với việc siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố sẽ xử lý các hành vi vi phạm quy định mà Iran đặt ra.

Thông điệp từ Tehran là sẵn sàng đàm phán ngoại giao nếu Mỹ giữ lời hứa và thỏa mãn các điều kiện của Iran, nhưng cũng sẵn sàng cho trường hợp căng thẳng leo thang.

MINH CHÂU