Pakistan tăng cường an ninh trước đàm phán Mỹ - Iran

Ngày 10-4, báo The Guardian (Anh) đưa tin, các đường phố ở thủ đô Islamabad của Pakistan bị phong tỏa nghiêm ngặt, quân đội đã được triển khai để đảm bảo an ninh cho cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra vào ngày 11-4.

An ninh được tăng cường tại thủ đô Islamabad, Pakistan. Ảnh: ANADOLU

Một quan chức của Pakistan cho biết, phía Mỹ xác nhận nhóm đàm phán do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu, cùng với các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner. Trong khi đó, phái đoàn của Iran gồm Ngoại trưởng Abbas Araghchi và Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf. Các quan chức cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng dự kiến tham dự. Chưa có thông tin cụ thể về thời gian đàm phán kéo dài bao lâu.

Theo kênh truyền hình Al Jazeera, trước thềm đàm phán, IRGC tuyên bố Tehran “không phóng bất kỳ tên lửa nào vào bất kỳ quốc gia nào trong thời gian ngừng bắn cho đến thời điểm hiện tại”, đồng thời bác bỏ các thông tin về các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7-4, thông báo hai bên đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn song phương kéo dài 2 tuần.

Tuy nhiên việc Israel tiến hành các cuộc tấn công vào hơn một chục khu dân cư tại miền Nam Lebanon, trong đó có thành phố Tyre, khiến tình hình tiếp tục căng thẳng. Tổng thống Mỹ cho rằng việc chấm dứt các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon không nằm trong phạm vi thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, do liên quan đến lực lượng Hezbollah. Trong khi Iran lại coi các đòn tấn công này là hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mới đạt được.

MINH CHÂU