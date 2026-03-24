Phim top 1 phòng vé Hàn Quốc ra rạp Việt

Dưới bóng điện hạ (tên tiếng Anh: The King’s Warden ) - tác phẩm đang giữ kỷ lục phim điện ảnh top 1 doanh thu mọi thời đại Hàn Quốc vừa ấn định ngày phát hành chính thức tại Việt Nam.

Theo nhà phát hành CJHK, phim dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 10-4. Đây là bộ phim có doanh thu phòng vé cao nhất mọi thời đại của Hàn Quốc, thu về hơn 142 tỷ won (gần 2.500 tỷ đồng) tính đến thời điểm hiện tại.

Park Ji-hoon đảm nhận vai chính trong phim. Ảnh: CJHK

Theo dữ liệu từ KOBIS, hệ thống theo dõi do Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC) vận hành, sau 5 ngày ra mắt, phim đạt tổng doanh thu tích lũy 6,4 triệu USD với hơn 1 triệu lượt khán giả.

Vào ngày 16-2, phim ghi nhận lượng khán giả trong một ngày cao nhất kể từ tháng 3 năm 2020, với 537.190 người xem. Đến ngày 6-3, phim đạt mốc 10 triệu lượt vé tại Hàn Quốc.

Tính đến ngày 22-3, phim đạt tổng cộng 14,75 triệu lượt khán giả, trở thành bộ phim có lượng người xem cao thứ ba và doanh thu cao nhất tại Hàn Quốc.

Yoo Hai-jin là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt cũng có vai diễn nặng ký. Ảnh: CJHK

Dưới bóng điện hạ giới thiệu đến khán giả Việt “một chương sử đẫm máu và nước mắt” về vị vua bị lãng quên - vua Danjong (1441 - 1457), tên thật là Yi Hong-wi, là vị quân vương thứ 6 của triều đại Joseon, lên ngôi khi còn rất nhỏ.

Tuổi thơ gắn với ngai vàng nhưng cũng nhanh chóng bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực, ông bị chính người chú phế truất chỉ sau vài năm trị vì. Bị lưu đày đến vùng Cheongnyeongpo heo hút, Danjong sống những năm tháng cuối đời trong cô lập và u uất.

Poster chính thức của phim tại thị trường Việt Nam. Ảnh: CJHK

Phim lấy bối cảnh năm 1457, kể câu chuyện của vua Danjong và trưởng làng Eom Heung Do (Yoo Hai-jin thủ vai), người chấp nhận biến ngôi làng nghèo thành nơi giam giữ nhà vua để đổi lấy hy vọng cho dân làng.

Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên thực lực nhiều thế hệ: Park Ji-hoon đảm nhận vai vua Danjong, Yoo Hai-jin trong vai trưởng làng Eom Heung Do cùng hai gương mặt quen thuộc Yoo Ji-tae và Jeon Mi-do.

HẢI DUY