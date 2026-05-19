Sống lại ký ức Trường Sơn qua những thước phim không thể quên

Ngày 19-5, tại Hà Nội, Viện Phim Việt Nam khai mạc chương trình chiếu phim chuyên đề “Trường Sơn - Những năm tháng không quên”.

Chiếu phim chuyên đề “Trường Sơn - Những năm tháng không quên”

Phát biểu tại lễ khai mạc, Viện trưởng Viện Phim Việt Nam Lê Thị Hà cho biết, hàng năm, đơn vị thường tổ chức các đợt chiếu phim nhân dịp lễ lớn và các hoạt động chuyên đề, nhằm đưa điện ảnh cách mạng đến gần hơn với khán giả. Đây là hình thức hiệu quả để giáo dục truyền thống lịch sử, giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn những giá trị của quá khứ.

“Thông qua chương trình, Viện Phim Việt Nam mong muốn tiếp tục khẳng định vai trò lưu trữ, bảo tồn và phổ biến di sản hình ảnh động quốc gia; đồng thời lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa và nhân văn của điện ảnh Việt Nam đến công chúng”, bà Lê Thị Hà nhấn mạnh.

Đông đảo khách mời và khán giả tham dự khai mạc chương trình chiếu phim chuyên đề “Trường Sơn - Những năm tháng không quên”. Ảnh: ĐINH HẰNG

Trong khuôn khổ chương trình, 3 tác phẩm điện ảnh gồm Từ một cánh rừng, Bình minh đỏ và Truyền thuyết về Quán Tiên được chiếu miễn phí. Đây là những bộ phim tiêu biểu về đề tài chiến tranh cách mạng và hình tượng người lính Trường Sơn.

Được sản xuất qua nhiều giai đoạn, từ những thước phim đen trắng giàu tính tư liệu đến các tác phẩm mang ngôn ngữ điện ảnh hiện đại, các bộ phim tái hiện những năm tháng chiến tranh ác liệt trên tuyến đường Trường Sơn; đồng thời khắc họa tinh thần quả cảm, tình đồng chí, đồng đội và niềm tin vào ngày đất nước thống nhất.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông khẳng định, đây không chỉ là hoạt động điện ảnh có ý nghĩa văn hóa, chính trị sâu sắc, mà còn là dịp tri ân những người đã cống hiến vì Tổ quốc. Theo Thứ trưởng, điện ảnh là phương tiện lưu giữ ký ức dân tộc bằng hình ảnh, cảm xúc và giá trị nhân văn; góp phần bồi đắp lý tưởng sống, tinh thần yêu nước và trách nhiệm đối với các thế hệ hôm nay.

VĨNH XUÂN