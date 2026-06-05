Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" của Báo Người Lao Động trao hơn 2,2 triệu lá cờ

Chiều 5-6, Báo Người Lao Động tổ chức lễ kỷ niệm 7 năm chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” và 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2026).

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Dự lễ có các đồng chí: Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Thượng tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XVI; Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Tô Thị Bích Châu, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Huy Ngọc, Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Về phía TPHCM, dự có các đồng chí: Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Thân Thị Thư, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Trần Kim Yến, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM...

Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân thông tin tại buổi lễ. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân cho biết, nhiều năm qua, báo đã tổ chức nhiều hoạt động, chương trình công tác xã hội lớn, đồng hành cùng người dân cả nước. Trong đó, chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” đã trao và ký kết trao hơn 2,2 triệu lá cờ Tổ quốc; xây dựng 1.246 tuyến “Đường cờ Tổ quốc”; triển khai tại 32/34 tỉnh, thành phố; tổ chức 575 sự kiện.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân phát biểu. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Minh nhận xét, Báo Người Lao Động là một trong những cơ quan báo chí có nhiều nỗ lực đổi mới đáng ghi nhận. Trong bối cảnh môi trường truyền thông thay đổi nhanh chóng, báo đã chủ động chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng, phát triển các sản phẩm video, podcast, mạng xã hội và nhiều hình thức truyền thông hiện đại.

Bên cạnh nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, Báo Người Lao Động còn để lại nhiều giá trị cho xã hội thông qua các chương trình sau mặt báo.

Theo đồng chí Lê Quốc Minh, đây là hướng đi đáng khuyến khích của báo chí hiện đại, không chỉ phản ánh đời sống mà còn góp phần tạo ra giá trị cho đời sống; không chỉ làm nhiệm vụ truyền thông mà còn kết nối cộng đồng, lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội và khơi dậy những giá trị tốt đẹp trong nhân dân.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông nhấn mạnh, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu đổi mới mạnh mẽ bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị, trong đó có lĩnh vực báo chí, truyền thông. Theo chủ trương của Trung ương và TPHCM, hệ thống báo chí thành phố đang được sắp xếp, tổ chức lại theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại hơn.

“Trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại hệ thống báo chí, tất yếu sẽ có những thay đổi về mô hình hoạt động, cơ cấu tổ chức và thương hiệu báo chí. Nhưng những truyền thống, những giá trị cốt lõi mà các thế hệ người làm Báo Người Lao Động đã xây dựng và cống hiến sẽ luôn được trân trọng, kế thừa và phát huy. Đó là tinh thần dấn thân vì người lao động, vì nhân dân; là bản lĩnh chính trị vững vàng; là trách nhiệm xã hội; là khát vọng đổi mới và phụng sự đất nước”, đồng chí Đặng Minh Thông nhấn mạnh.

Đánh giá cao chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” của Báo Người Lao Động, đồng chí Đặng Minh Thông tin tưởng chương trình sẽ tiếp tục được duy trì, tiếp nối và lan tỏa trong chặng đường sắp tới.

Báo Người Lao Động ký kết đồng hành chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" với các đơn vị. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Thay mặt tập thể Báo Người Lao Động, Tổng Biên tập Tô Đình Tuân khẳng định, báo sẽ tiếp tục giữ gìn, kế thừa và phát huy truyền thống hơn nửa thế kỷ xây dựng, phát triển; đổi mới nội dung, chuyển đổi số mạnh mẽ, nâng cao chất lượng báo chí; đồng thời duy trì và làm sâu sắc hơn các chương trình giàu ý nghĩa đang triển khai.

Dịp này, nhà báo Tô Đình Tuân được trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước, ghi nhận thành tích xuất sắc trong quá trình công tác.

Đồng chí Lê Quốc Minh và đồng chí Đặng Minh Thông trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng nhà báo Tô Đình Tuân. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Cũng tại buổi lễ, Báo Người Lao Động trao quyết định công nhận các tác phẩm đoạt giải cuộc thi viết “Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm” lần thứ 5 và cuộc thi ảnh “Thiêng liêng cờ Tổ quốc” lần thứ 4. Các tác giả nhận giải nhì giao lưu tại buổi lễ. Ảnh: HOÀNG TRIỀU Hai cuộc thi không có giải nhất. Giải nhì thuộc về tác phẩm “Chuyến đi đáng nhớ” của tác giả Đặng Thanh Bình và bộ ảnh “Ngày về đất mẹ” của tác giả Huỳnh Thanh Liêm.

THU HƯỜNG