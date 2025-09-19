Phá đường dây lô đề hơn 50 tỷ đồng

Ngày 19-9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt xóa chuyên án tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược lô đề quy mô hơn 50 tỷ đồng.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng trên địa bàn xã Thăng Bình và các địa phương lân cận có nhiều nghi vấn hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá cược lô đề với quy mô lớn.

Sau thời gian theo dõi, xác minh, ngày 17-9, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và lực lượng Công an xã chia thành 9 tổ công tác đồng loạt bắt quả tang 9 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức lô đề, gồm: Nguyễn Thị Bảy (sinh năm 1984, xã Thăng Trường, TP Đà Nẵng); Nguyễn Thị Tám (sinh năm 1986), Nguyễn Hùng (sinh năm 1965), Đồng Văn Dũng (sinh năm 1968), Đồng Thị Vân Nhi (sinh năm 2002), Hoàng Thị Phi Anh (sinh năm 1992), Huỳnh Thị Phi (sinh năm 1971), Huỳnh Thị Hiệp (sinh năm 1971) và Nguyễn Công Mạnh (sinh năm 1968), cùng trú tại xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng.

Đấu tranh bước đầu, Ban Chuyên án xác định Nguyễn Thị Bảy là đối tượng cầm đầu trong đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức mua bán lô đề từ khoảng đầu tháng 1-2025 đến nay.

Hằng ngày, các đối tượng cấp dưới của Bảy sử dụng điện thoại di động để liên lạc trao đổi nhận tịch đề qua ứng dụng zalo và tin nhắn SMS cho hơn 30 đối tượng trên địa bàn các xã Thăng Bình, Thăng Trường, Thăng Điền.

Đáng chú ý, chỉ trong ngày 17-9, tổng số tiền các đối tượng đánh bạc lên tới hơn 200 triệu đồng. Thống kê sơ bộ ban đầu cho thấy, từ tháng 1-2025 đến nay, tổng số tiền giao dịch trong đường dây này là hơn 50 tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với 5/9 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Bảy, Đồng Văn Dũng, Huỳnh Thị Hiệp, Hoàng Thị Phi Anh và Nguyễn Công Mạnh về các hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc và đang tiếp tục mở rộng đấu tranh mở rộng chuyên án, truy bắt các đối tượng có liên quan.

PHẠM NGA