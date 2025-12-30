Ngày 30-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị sơ kết "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do bão, lũ tại khu vực miền Trung.

Thủ tướng chỉ đạo phấn đấu đến ngày 15-1-2026, hoàn thành toàn bộ "Chiến dịch Quang Trung"

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, trực tuyến đến các điểm cầu tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Do bão, lũ cuối năm 2025, tại nhiều địa phương từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng có 1.597 nhà dân bị sập, cuốn trôi cần phải xây lại và 34.759 nhà bị hư hỏng phải sửa chữa. Với mục tiêu tết này, mỗi hộ dân đều phải có nhà đón tết, Thủ tướng Chính phủ đã phát động "Chiến dịch Quang Trung", với mục tiêu đến ngày 31-12-2025 hoàn thành sửa chữa nhà cho người dân có nhà phải sửa chữa và đến ngày 31-1-2026 hoàn thành xây mới toàn bộ nhà cho hộ dân phải xây dựng lại.

Chỉ sau hơn 1 tháng phát động, đến ngày 30-12, tại các tỉnh đã hoàn thành sửa chữa 34.759 ngôi nhà, đạt 100% mục tiêu đề ra. Cùng với đó đã khởi công xây mới 1.597 ngôi nhà, đạt 100%. Trong đó, đã hoàn thành 671 nhà, đạt 42%; số nhà đang xây sẽ được hoàn thành trong tháng 1-2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị sơ kết "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do bão, lũ tại khu vực miền Trung

Kết luận hội nghị, Thủ tướng đánh giá cao, biểu dương Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, MTTQ Việt Nam, các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, đặc biệt là cấp ủy, chính quyền 8 tỉnh thành khu vực miền Trung đã vào cuộc tích cực, với tinh thần, trách nhiệm cao nhất để "Chiến dịch Quang Trung" đạt mục tiêu ban đầu.

Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố, nhất là các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai huy động tổng lực, cả hệ thống chính trị, MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp, nhân dân, nhất là lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ, Đoàn thanh niên vào cuộc, chung tay, góp sức, phấn đấu đến ngày 15-1-2026 hoàn thành toàn bộ "Chiến dịch Quang Trung", lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Thủ tướng chỉ đạo, cùng với thúc đẩy "Chiến dịch Quang Trung", cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục rà soát, hỗ trợ người dân nếu có các khó khăn trong cuộc sống; khôi phục sản xuất; bảo đảm vệ sinh môi trường; sửa chữa, khôi phục hoạt động các trường học, trạm xá. Các địa phương chủ động giải quyết, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo Chính phủ, Thủ tướng giải quyết.

Thủ tướng lưu ý việc hỗ trợ người dân chủ yếu bằng tài chính, đảm bảo công khai, minh bạch, chống lãng phí, tiêu cực.

LÂM NGUYÊN