Phạt 6 tháng tù đối với tài xế chạy xe trên bãi biển

Người đàn ông điều khiển xe bán tải, chạy trên bãi biển Tuy Hòa, bóp còi inh ỏi đã bị phạt 6 tháng tù giam về tội gây rối trật tự nơi công cộng.

Ngày 20-8, Viện KSND khu vực 11 (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, vừa phối hợp với TAND cùng cấp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Ngọc Cường (sinh năm 1981, trú tại xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk) về tội gây rối trật tự công cộng. Bị cáo Cường là người điều khiển xe bán tải chạy trên bãi biển Tuy Hòa, bóp còi inh ỏi gây xôn xao mạng xã hội vào ngày 31-5 vừa qua.

Phiên xét xử bị cáo Phạm Ngọc Cường

Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 31-5, Cường điều khiển xe ô tô bán tải lưu hành dọc bãi biển từ thôn Chính Nghĩa, xã An Phú đến khu vực resort SaLa thuộc phường 7, thành phố Tuy Hòa (nay là phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) thì xe bị ngập nước và lún cát, nên phải sử dụng xe cẩu kéo lên.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, đúng dịp Tết Đoan Ngọ, bờ biển có rất nhiều người dân tắm biển, vui chơi… Khi xe được kéo lên, Cường điều khiển xe lưu hành dọc bờ biển theo hướng ngược lại về xã An Phú, liên tục bóp còi làm cho mọi người lo sợ, bỏ chạy, gây ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, sức khỏe của người khác và ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của người dân, du khách và cơ sở kinh doanh dịch vụ…

Xét tính chất, mức độ phạm tội, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Ngọc Cường 6 tháng tù.

MAI CƯỜNG