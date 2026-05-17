Cháy nhà ở phường Linh Xuân, một người tử vong

Sáng 17-5, vụ hỏa hoạn xảy ra tại một căn nhà ở kết hợp kinh doanh trên địa bàn phường Linh Xuân (TPHCM) khiến một nam thanh niên 20 tuổi tử vong trong phòng ngủ.

Khoảng 7 giờ 40 cùng ngày, đám cháy bùng phát tại căn nhà trên đường số 4, khu phố 60, phường Linh Xuân.

Hiện trường vụ việc

Tại thời điểm xảy ra cháy, người dân gần hiện trường đã hô hoán, nỗ lực dập lửa tại chỗ, đồng thời báo tin cho cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Linh Xuân phối hợp cùng Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 2 (Phòng PC07, Công an TPHCM) đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng xe chuyên dụng đến hiện trường triển khai phương án chữa cháy.

Sau ít phút, ngọn lửa nhanh chóng được khống chế. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện anh N.M.K. (20 tuổi, con trai chủ nhà) tử vong trong phòng ngủ. Cơ thể nạn nhân bị bỏng nặng.

Xe cứu hỏa tại hiện trường

Đến 10 giờ sáng cùng ngày, Công an TPHCM và các đơn vị nghiệp vụ đang phong tỏa hiện trường để thực hiện công tác khám nghiệm.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

MẠNH THẮNG