Xã Châu Đức khẩn trương khắc phục hậu quả sau giông lốc

Mưa giông kèm lốc xoáy chiều 16-5 làm 5 căn nhà ở xã Châu Đức (TPHCM) bị tốc mái, trong đó có 1 căn hư hỏng nặng, nhiều cây xanh gãy đổ.

Nhiều cây xanh bị gãy đổ sau trận giông lốc chiều 16-5 tại xã Châu Đức

Ngày 17-5, lãnh đạo UBND xã Châu Đức cùng các ban, ngành, đoàn thể đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng do trận mưa giông kèm lốc xoáy xảy ra chiều 16-5.

Căn nhà bị tốc mái hoàn toàn do giông lốc chiều 16-5

Thống kê ban đầu cho thấy có 5 căn nhà bị tốc mái, trong đó một căn bị hư hỏng hoàn toàn phần mái. Nhiều vật dụng sinh hoạt của người dân bị hư hỏng, cây xanh đổ ngã.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân sửa chữa nhà bị tốc mái

Ngay trong đêm 16-5, lực lượng chức năng đã tổ chức dọn dẹp cây đổ, giải tỏa các điểm ách tắc giao thông, hỗ trợ người dân gia cố nhà cửa, khắc phục bước đầu thiệt hại, bảo đảm an toàn cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Lãnh đạo UBND xã Châu Đức thăm hỏi các gia đình bị tốc mái do mưa giông kèm lốc xoáy

Hiện, địa phương tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết, đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

TRÚC GIANG

