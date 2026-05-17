TPHCM: Cháy 3 xe đầu kéo container đang đậu trong bãi

Vụ cháy xảy ra sáng 17-5 tại phường Tân Đông Hiệp (TPHCM) khiến 3 xe đầu kéo container hư hỏng nặng. Lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân.

Hiện trường vụ cháy
Sáng 17-5, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 33 (thuộc Phòng PC07, Công an TPHCM) phối hợp cùng các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy xảy ra tại bãi đất thuộc khu phố Tân Phú 1, phường Tân Đông Hiệp.

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bất ngờ bùng phát và bao trùm 3 xe đầu kéo container.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án dập lửa và ngăn chặn cháy lan.

Ghi nhận tại hiện trường, đám cháy đã thiêu rụi hoàn toàn phần cabin và các chi tiết nhựa phía sau của cả 3 phương tiện. Vụ cháy không gây thương vong về người.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

MẠNH THẮNG

