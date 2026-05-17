Cá voi trồi lên săn mồi ở vùng biển Gia Lai

Các thợ lặn biển vừa phát hiện một cá thể cá voi lớn đang săn mồi ven bờ biển thuộc các bán đảo du lịch Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.

Nhóm thợ lặn của Hoàng Lợi (bán đảo Nhơn Lý) cho biết, cá voi xuất hiện ở gần mũi biển Bãi Bấc (bán đảo Nhơn Lý) lúc 6 giờ 30 phút ngày 17-5.

Clip khoảnh khắc cá voi xuất hiện được các thợ lặn ở bán đảo Nhơn Lý quay lại

Theo anh Lợi, khoảnh khắc cá voi nhô lên săn mồi diễn ra nhanh, liên tục há miệng lớn để nuốt đàn cá nhỏ. Trên mặt biển, nhiều chim hải âu sà xuống rất đông “ăn ké” con mồi tạo nên bức tranh thiên nhiên sống động.

Cá voi xuất hiện, được các thợ lặn ở Nhơn Lý ghi lại vào 6 giờ 30 sáng 17-5

Theo quan sát của các thợ lặn, đây là cá thể cá voi trưởng thành, dài khoảng 8m, nặng hơn 10 tấn. Qua hình ảnh ghi lại, cá voi này có thể là cá voi Bryde, loài thường xuất hiện nhiều ở vùng biển Nam Trung bộ những năm gần đây.

Trước đó, ngày 15-5, nhiều du khách cũng phát hiện cặp cá voi Bryde xuất hiện ở vùng biển gần đảo Cù Lao Mái Nhà (xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk). Theo hình ảnh du khách ghi lại, một con dài hơn 10m, con còn lại dài khoảng 6-7m.

Cá voi nhô lưng lên khỏi mặt biển trong lúc kiếm ăn

Vào tháng 4-2026, tại vùng biển tỉnh Lâm Đồng cũng đã liên tục ghi nhận cá voi xuất hiện, có thời điểm di chuyển thành đàn hàng chục cá thể.

NGỌC OAI