Xã hội

Cá voi trồi lên săn mồi ở vùng biển Gia Lai

SGGPO

Các thợ lặn biển vừa phát hiện một cá thể cá voi lớn đang săn mồi ven bờ biển thuộc các bán đảo du lịch Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.

Nhóm thợ lặn của Hoàng Lợi (bán đảo Nhơn Lý) cho biết, cá voi xuất hiện ở gần mũi biển Bãi Bấc (bán đảo Nhơn Lý) lúc 6 giờ 30 phút ngày 17-5.

Clip khoảnh khắc cá voi xuất hiện được các thợ lặn ở bán đảo Nhơn Lý quay lại

Theo anh Lợi, khoảnh khắc cá voi nhô lên săn mồi diễn ra nhanh, liên tục há miệng lớn để nuốt đàn cá nhỏ. Trên mặt biển, nhiều chim hải âu sà xuống rất đông “ăn ké” con mồi tạo nên bức tranh thiên nhiên sống động.

Screenshot 2026-05-17 104610.jpg
Cá voi xuất hiện, được các thợ lặn ở Nhơn Lý ghi lại vào 6 giờ 30 sáng 17-5

Theo quan sát của các thợ lặn, đây là cá thể cá voi trưởng thành, dài khoảng 8m, nặng hơn 10 tấn. Qua hình ảnh ghi lại, cá voi này có thể là cá voi Bryde, loài thường xuất hiện nhiều ở vùng biển Nam Trung bộ những năm gần đây.

Trước đó, ngày 15-5, nhiều du khách cũng phát hiện cặp cá voi Bryde xuất hiện ở vùng biển gần đảo Cù Lao Mái Nhà (xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk). Theo hình ảnh du khách ghi lại, một con dài hơn 10m, con còn lại dài khoảng 6-7m.

Screenshot 2026-05-17 104246.jpg
Cá voi nhô lưng lên khỏi mặt biển trong lúc kiếm ăn

Vào tháng 4-2026, tại vùng biển tỉnh Lâm Đồng cũng đã liên tục ghi nhận cá voi xuất hiện, có thời điểm di chuyển thành đàn hàng chục cá thể.

Tin liên quan
NGỌC OAI

Từ khóa

cá voi cá voi xuất hiện cá voi săn mồi du lịch Quy Nhơn Phú Yên Gia Lai Đắk Lắk thợ lặn ngư dân Nhơn Lý

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn