Phát động giải thưởng những sản phẩm “giảm hóa đơn tiền điện”

Chiều 25-9, tại Hà Nội, Bộ Công thương phối hợp với Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam phát động “Giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công nghiệp - công trình xây dựng” và “Giải thưởng sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất” năm 2025.

Theo Bộ Công thương, từ khi chương trình dán nhãn năng lượng bắt buộc được triển khai, hơn 20.000 sản phẩm điện, điện tử và thiết bị tiêu dùng đã được gắn nhãn, góp phần loại bỏ 45 triệu bóng đèn sợi đốt khỏi thị trường, tiết kiệm khoảng 100 triệu kWh điện mỗi năm – tương đương mức tiêu thụ của hàng chục ngàn hộ gia đình.

Người tiêu dùng hiện có thể dễ dàng nhận biết các thiết bị tiết kiệm điện như điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, đèn LED… thông qua nhãn hiệu suất năng lượng cao nhất kèm mã QR.

Các khảo sát cho thấy ngành công nghiệp chiếm hơn 50% tổng tiêu thụ năng lượng quốc gia, với tiềm năng tiết kiệm 20%-30%. Riêng lĩnh vực xây dựng, nếu áp dụng đồng bộ các giải pháp, mức tiết kiệm có thể đạt 30%-35%.

Điểm mới của giải thưởng năm nay là bổ sung hạng mục “Giải pháp công nghệ hiệu quả năng lượng đổi mới, sáng tạo”, nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư công nghệ giúp giảm hóa đơn tiền điện và nâng cao năng suất sản xuất.

Ban tổ chức sẽ nhận hồ sơ dự thi từ ngày 25-9 đến 15-11 và dự kiến trao giải vào tháng 12-2025.

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng trong công nghiệp : từ 2017 đến nay đã thu hút hơn 220 doanh nghiệp với 1.360 giải pháp tiết kiệm năng lượng, cùng 109 cá nhân được vinh danh.

: từ 2017 đến nay đã thu hút hơn 220 doanh nghiệp với 1.360 giải pháp tiết kiệm năng lượng, cùng 109 cá nhân được vinh danh. Giải thưởng Hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng: sau 4 năm có 133 đơn vị, gần 1.000 giải pháp; 73 công trình đạt chuẩn được trao chứng nhận.

sau 4 năm có 133 đơn vị, gần 1.000 giải pháp; 73 công trình đạt chuẩn được trao chứng nhận. Giải thưởng Sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất: sau 5 năm đã có gần 600 sản phẩm được công nhận, 18 thương hiệu được tôn vinh.

