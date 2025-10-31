Phạt tài xế chạy ngược chiều trên đường Mỹ Phước- Tân Vạn

Để tiết kiệm thời gian, ông H. điều khiển xe ô tô đi ngược chiều và bị xử phạt 19 triệu đồng, trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Ngày 31-10, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính, phạt ông Đ.V.H. về hành vi “Điều khiển xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều”.

Trước đó, ngày 29-10, Đội CSGT Rạch Chiếc tiếp nhận phản ánh về việc xe ô tô biển số 61K đi ngược chiều trên tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn, đoạn qua phường Dĩ An (TPHCM).

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT đã xác minh, yêu cầu người điều khiển ô tô trên là ông Đ.V.H. (ngụ phường Tân Đông Hiệp, TPHCM) đến trụ sở làm việc.

Cảnh sát giao thông làm việc với ông H. vì chạy xe ngược chiều

Bước đầu ông Đ.V.H. thừa nhận là người trực tiếp điều khiển xe ô tô chạy ngược chiều.

Ông H. bị phạt 19 triệu đồng và bị trừ 4 điểm trên Giấy phép lái xe.

Tin liên quan Xử phạt thanh niên lạng lách trên Quốc lộ 13

VĂN CHÂU