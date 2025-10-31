Phạt tài xế chạy ngược chiều trên đường Mỹ Phước- Tân Vạn

Ngày 31-10, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính, phạt ông Đ.V.H. về hành vi “Điều khiển xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều”.
Trước đó, ngày 29-10, Đội CSGT Rạch Chiếc tiếp nhận phản ánh về việc xe ô tô biển số 61K đi ngược chiều trên tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn, đoạn qua phường Dĩ An (TPHCM).
Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT đã xác minh, yêu cầu người điều khiển ô tô trên là ông Đ.V.H. (ngụ phường Tân Đông Hiệp, TPHCM) đến trụ sở làm việc.
Bước đầu ông Đ.V.H. thừa nhận là người trực tiếp điều khiển xe ô tô chạy ngược chiều.
Ông H. bị phạt 19 triệu đồng và bị trừ 4 điểm trên Giấy phép lái xe.