Pháp luật

An ninh - trật tự

Phạt tài xế chạy ngược chiều trên đường Mỹ Phước- Tân Vạn

SGGPO

Để tiết kiệm thời gian, ông H. điều khiển xe ô tô đi ngược chiều và bị xử phạt 19 triệu đồng, trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Ngày 31-10, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính, phạt ông Đ.V.H. về hành vi “Điều khiển xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều”.

Trước đó, ngày 29-10, Đội CSGT Rạch Chiếc tiếp nhận phản ánh về việc xe ô tô biển số 61K đi ngược chiều trên tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn, đoạn qua phường Dĩ An (TPHCM).

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT đã xác minh, yêu cầu người điều khiển ô tô trên là ông Đ.V.H. (ngụ phường Tân Đông Hiệp, TPHCM) đến trụ sở làm việc.

chạy xe ngược chiều (31-10).jpg
Cảnh sát giao thông làm việc với ông H. vì chạy xe ngược chiều

Bước đầu ông Đ.V.H. thừa nhận là người trực tiếp điều khiển xe ô tô chạy ngược chiều.

Ông H. bị phạt 19 triệu đồng và bị trừ 4 điểm trên Giấy phép lái xe.

Tin liên quan
VĂN CHÂU

Từ khóa

CSGT Rạch Chiếc chạy xe ngược chiều Mỹ Phước - Tân Vạn ô tô ngược chiều

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn