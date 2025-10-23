Pháp luật

An ninh - trật tự

Xử phạt thanh niên lạng lách trên Quốc lộ 13

SGGPO

Với hành vi này, người vi phạm bị phạt 9 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 11 tháng.

Ngày 23-10, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Quốc lộ 13 (Phòng CSGT, Công an TPHCM) đã lập biên bản vi phạm hành chính ông Trần Thanh V. (34 tuổi) về hành vi điều khiển xe đánh võng, lạng lách trên đường.

IMG_4566.jpeg
CSGT làm việc với anh V

Với hành vi này, ông V. bị phạt 9 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 11 tháng.

IMG_4564.jpeg
V. đánh võng trên đường bị người dân quay clip

Trước đó, tối 22-10 trên tuyến Quốc lộ 13, đoạn qua phường Bến Cát (TPHCM), người dân phát hiện người đàn ông điều khiển xe máy liên tục đánh võng, lạng lách trước đầu ô tô nên đã quay clip rồi trình báo công an.

Sau khi tiếp nhận sự việc, Trạm CSGT Quốc lộ 13 đã nhanh chóng xác minh. Qua xác minh, CSGT xác định, ông V. là người điều khiển xe gắn máy có hành vi nói trên nên đã mời làm việc và lập biên bản xử lý. Trong thời gian tới, nếu tái phạm hành vi này, ông V. sẽ bị tịch thu phương tiện theo quy định.

VĂN CHÂU

Từ khóa

Đánh võng phường Bến Cát CSGT Quốc lộ 13 trật tự giao thông

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn