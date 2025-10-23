Xử phạt thanh niên lạng lách trên Quốc lộ 13

Với hành vi này, người vi phạm bị phạt 9 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 11 tháng.

Ngày 23-10, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Quốc lộ 13 (Phòng CSGT, Công an TPHCM) đã lập biên bản vi phạm hành chính ông Trần Thanh V. (34 tuổi) về hành vi điều khiển xe đánh võng, lạng lách trên đường.

CSGT làm việc với anh V

Với hành vi này, ông V. bị phạt 9 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 11 tháng.

V. đánh võng trên đường bị người dân quay clip

Trước đó, tối 22-10 trên tuyến Quốc lộ 13, đoạn qua phường Bến Cát (TPHCM), người dân phát hiện người đàn ông điều khiển xe máy liên tục đánh võng, lạng lách trước đầu ô tô nên đã quay clip rồi trình báo công an.

Sau khi tiếp nhận sự việc, Trạm CSGT Quốc lộ 13 đã nhanh chóng xác minh. Qua xác minh, CSGT xác định, ông V. là người điều khiển xe gắn máy có hành vi nói trên nên đã mời làm việc và lập biên bản xử lý. Trong thời gian tới, nếu tái phạm hành vi này, ông V. sẽ bị tịch thu phương tiện theo quy định.

VĂN CHÂU