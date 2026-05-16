VNVC tặng kho bảo quản vaccine chuẩn quốc tế cho đặc khu Côn Đảo

Sáng 16-5, Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC đã trao tặng đặc khu Côn Đảo (TPHCM) gói tài trợ hơn 10 tỷ đồng, gồm: tiêm miễn phí vaccine cúm cho toàn bộ quân và dân đảo trong 3 năm liên tiếp, tặng 1 kho lạnh bảo quản vaccine đạt chuẩn quốc tế và cam kết ưu tiên cung ứng đầy đủ các vaccine thế hệ mới.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; TS-BS Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM.

Theo ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC, một trong những điểm nhấn có ý nghĩa bền vững của gói tài trợ là VNVC đầu tư, đưa vào vận hành và trao tặng toàn bộ hệ thống kho lạnh bảo quản vaccine đạt chuẩn quốc tế GSP đầu tiên tại Côn Đảo.

Song song đó, VNVC tài trợ hàng chục nghìn liều vaccine cúm thế hệ mới của Pháp để tiêm cho toàn bộ quân và dân Côn Đảo trong 3 năm liên tiếp, mỗi người 1 liều mỗi năm. Các vaccine này được ưu tiên cung ứng theo kế hoạch triển khai tiêm chủng của Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo và được bảo quản trong kho lạnh đạt chuẩn GSP do VNVC trao tặng.

VNVC cũng sẽ hướng dẫn, chuyển giao toàn bộ các quy trình tiêm chủng an toàn, quy trình vận hành kho lạnh bảo quản vaccine theo tiêu chuẩn GSP và theo các hướng dẫn, quy định của Bộ Y tế, Sở Y tế, để cán bộ y tế địa phương sử dụng hiệu quả trong nhiều năm liên tiếp.

Hệ thống kho lạnh bảo quản vaccine đạt chuẩn quốc tế GSP do VNVC trao tặng Đặc khu Côn Đảo được vận hành theo mô hình đang áp dụng tại hơn 260 trung tâm tiêm chủng VNVC trên toàn quốc. Ảnh: Minh Trung

“VNVC cũng cam kết ưu tiên cung ứng các loại vaccine thế hệ mới, vaccine khan hiếm phục vụ nhu cầu tiêm chủng phòng bệnh của quân, dân Côn Đảo và du khách đến đảo để kịp thời phòng ngừa dịch bệnh, nâng cao sức khoẻ, đảm bảo an toàn. Chúng tôi rất xúc động và vinh dự khi chương trình này được đón nhận tại đặc khu Côn Đảo”, ông Ngô Chí Dũng nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, nêu rõ, trong định hướng phát triển Côn Đảo trở thành đặc khu với không gian và diện mạo mới, y tế, giáo dục và môi trường là những yếu tố quan trọng phản ánh chất lượng phát triển bền vững dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thăm hỏi người dân Côn Đảo tiêm cúm miễn phí do Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC tài trợ sáng 16-5. Ảnh: Minh Trung

TPHCM đang tập trung chuyển mạnh từ chữa bệnh sang phòng bệnh, phát triển y tế dự phòng, y tế cơ sở và chăm sóc sức khỏe ban đầu, đồng thời tăng cường kiểm soát các yếu tố nguy cơ và bệnh truyền nhiễm.

“Thay mặt lãnh đạo TPHCM, tôi ghi nhận và cảm ơn Hệ thống Tiêm chủng VNVC, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cùng các bệnh viện đã đồng hành nâng cao y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, góp sức vào việc đầu tư cho Côn Đảo thành một cực y tế chuyên sâu của TPHCM”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc chia sẻ.

Tại buổi lễ, bác sĩ Nguyễn Văn Tuân, bác sĩ của Trung tâm Tiêm chủng VNVC không giấu nổi niềm vui và xúc động khi được cùng hàng chục bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế của VNVC trực tiếp tham gia chương trình tiêm miễn phí vaccine cúm cho quân và dân Côn Đảo.

“Chúng tôi đã may mắn được tham gia các chiến dịch tiêm chủng vaccine cộng đồng như trong giai đoạn chống dịch Covid-19 hay dịch Sởi tại TPHCM. Lần này đến với Côn Đảo, chúng tôi tiếp tục cùng nỗ lực thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, như lời tri ân đến với những hy sinh, đóng góp to lớn của quân, dân Côn Đảo trong những năm tháng lịch sử của dân tộc”, bác sĩ Tuân bày tỏ.

Nhiều người cao tuổi, có bệnh mạn tính đến Trung tâm Y tế Quân Dân Y Đặc khu Côn Đảo tiêm vaccine cúm miễn phí do Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC tài trợ. Ảnh: Minh Trung

Ông Nguyễn Xuân Viên, 82 tuổi, quê Quảng Nam (cũ) là cựu tù duy nhất còn sinh sống trên đảo. Ông đi bộ đội năm 21 tuổi và cùng tiểu đội bị giặc bắt trong một đợt càn quét năm 1968 khi đang trú ẩn dưới hầm và bị đày ra Côn Đảo năm 1970. Sau ngày giải phóng, ông cùng 153 cựu tù tình nguyện ở lại giữ đảo, gắn bó với Côn Đảo đến hôm nay.

Cựu tù chính trị Nguyễn Xuân Viên cùng vợ đến tiêm vaccine từ sáng sớm, ông cũng là cựu tù chính trị duy nhất còn sinh sống tại Côn Đảo. Ảnh: Minh Trung

Hiện ông Viên đang bị suy thận, suy tim, thiếu máu cùng những vết thương do bị tra tấn khi ở tù khiến sức khỏe suy yếu và còn thỉnh thoảng bị cúm với các triệu chứng như ho sổ mũi, nhức đầu, ho, uống thuốc nhiều ngày mới khỏi. Năm 2022, ông phải vào đất liền chữa trị căn bệnh thiếu máu. Được VNVC tiêm vaccine phòng cúm miễn phí ngay tại đảo, ông xúc động và bày tỏ mong muốn người dân Côn Đảo sẽ ngày càng được tiếp cận đầy đủ hơn với các loại vaccine hiện đại để chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe lâu dài.

DIỆU THUẦN