Sự phát triển của AI làm thay đổi mọi mặt của đời sống kinh tế, tài chính, quản lý, song cũng mang đến thách thức về sự sáng tạo, gắn kết của con người.

Diễn giả trình bày tại hội thảo

Ngày 25-9, Trường Đại học Sài Gòn tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế ICEFM 2025 với chủ đề “Phát triển kinh doanh bền vững trong kỷ nguyên AI”, quy tụ hơn 200 đại biểu trong và ngoài nước gồm các nhà khoa học, chuyên gia công nghệ, lãnh đạo doanh nghiệp và đại diện các cơ quan quản lý.

Tại hội thảo, các đại biểu trình bày tham luận và thảo luận quanh các chủ đề tác động của AI trong lĩnh vực kinh tế, tài chính và quản lý. Trong đó, GS-TS Garry Tan Wei Han (Đại học UCSI, Malaysia) trình bày về thương mại trong Metaverse. Metaverse được xem là phiên bản mới của Internet, nơi thế giới thực và ảo được kết nối thông qua kính thực tế ảo (VR), công nghệ blockchain và avatar.

Không gian này mở ra cách thức giao tiếp, học tập, du lịch và mua sắm hoàn toàn mới, đồng thời thúc đẩy thương mại ảo phát triển mạnh mẽ. Dự đoán đến năm 2026, khoảng 25% người tiêu dùng sẽ dành ít nhất một giờ mỗi ngày để tham gia các hoạt động trong thế giới ảo này.

Người tham dự đặt câu hỏi cho các diễn giả

Theo GS-TS Garry Tan Wei Han, nhiều doanh nghiệp bán lẻ, đặc biệt trong lĩnh vực thời trang xa xỉ, đã khai thác tiềm năng doanh thu vượt trội với chi phí phân phối thấp. Ông nhấn mạnh, Metaverse đang tái định nghĩa trải nghiệm khách hàng, từ đó hình thành chiến lược kinh doanh đa kênh hoàn toàn mới.

Tiếp nối, GS-TS Catherine Prentice (Đại học Southern Queensland, Úc) phân tích, AI đang thay đổi căn bản trải nghiệm dịch vụ với các ứng dụng từ tự động hóa quy trình, tối ưu hóa quản lý doanh thu, dự báo nhu cầu đến dịch vụ khách hàng trực tiếp bằng robot. Tuy nhiên, AI cũng đặt ra thách thức về an toàn nghề nghiệp và sự gắn kết nhân viên. Điều quan trọng là xác định liệu AI sẽ thay thế hay bổ trợ con người, và tìm ra mô hình hợp tác hiệu quả để vừa nâng cao trải nghiệm khách hàng, vừa duy trì động lực và sự sáng tạo của đội ngũ nhân viên.

Thảo luận sôi nổi tại hội thảo

Ở lĩnh vực tài chính, nhóm nghiên cứu từ Đại học Sài Gòn trình bày thuật toán Shrinkage-Enhanced Ant Colony nhằm tối ưu hóa danh mục cổ phiếu. Thuật toán này cho phép các nhà đầu tư đưa ra quyết định dựa trên phân tích dữ liệu lớn, giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu suất đầu tư trong bối cảnh thị trường biến động mạnh.

Một điểm nhấn của hội thảo là tham luận về hệ thống SimInterview, một nền tảng giả lập phỏng vấn đa ngôn ngữ dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Công cụ này giúp sinh viên luyện tập kỹ năng phỏng vấn trong môi trường mô phỏng thực tế, nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu. Đại diện nhóm nghiên cứu cho biết, hệ thống sẽ góp phần chuẩn hóa chất lượng nguồn nhân lực trong kỷ nguyên AI.

Hội thảo ICEFM 2025 nhận được 132 bài nghiên cứu từ các học giả trong và ngoài nước. Theo ban tổ chức, hội thảo mang dấu ấn học thuật, đồng thời cũng mở ra định hướng mới cho doanh nghiệp, chính sách và cộng đồng trong kỷ nguyên AI.

MAI HOA