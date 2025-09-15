AI giữ vai trò đột phá, đưa đất nước vượt bẫy thu nhập trung bình

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh AI là công nghệ then chốt của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, có thể làm thay đổi trật tự toàn cầu. Nghị quyết 57 xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là "chìa khóa" đưa đất nước vượt bẫy thu nhập trung bình, trong đó AI giữ vai trò đột phá.

Quang cảnh hội thảo

Ngày 15-9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Hội đồng Lý luận Trung ương và Bộ KH-CN tổ chức hội thảo khoa học “Sức mạnh không giới hạn và những thách thức khó dự báo của trí tuệ nhân tạo (AI) - Tác động và ứng phó chính sách”.

Gần 400 đại biểu từ các cơ quan Đảng, Nhà nước, viện, trường và doanh nghiệp tham dự, cho thấy sự quan tâm đặc biệt đối với công nghệ được coi là “lực lượng sản xuất mới” của thời đại số.

Phát biểu khai mạc, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh AI là công nghệ then chốt của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, có thể làm thay đổi trật tự toàn cầu. Đảng đã ban hành Nghị quyết 57, xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là "chìa khóa" đưa đất nước vượt bẫy thu nhập trung bình, trong đó AI giữ vai trò đột phá.

Tuy nhiên, đi kèm với tiềm năng đó là những thách thức chưa từng có, không chỉ về mặt kỹ thuật hay đạo đức công nghệ, mà còn về pháp lý, an ninh, chủ quyền dữ liệu và nguy cơ gia tăng bất bình đẳng nếu không có định hướng phát triển đúng đắn.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc hội thảo

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh: "Phát triển AI trong bối cảnh hiện nay đòi hỏi sự cân bằng tinh tế giữa đổi mới và kỷ cương, giữa tốc độ và kiểm soát, giữa hội nhập và độc lập, tự chủ. Việc xây dựng một hệ sinh thái AI không thể tách rời yêu cầu bảo đảm chủ quyền công nghệ, an ninh dữ liệu và bảo vệ lợi ích quốc gia. AI không thể là công nghệ chỉ của thị trường, mà phải là một cấu phần trong chiến lược quốc gia về phát triển bền vững và an ninh toàn diện".

GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định AI đang mở ra “thời cơ vàng” để Việt Nam bứt phá, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro về an sinh xã hội, bất bình đẳng, vi phạm quyền riêng tư và an ninh quốc gia. Đồng chí nhấn mạnh “công nghệ là công cụ, con người mới là mục tiêu”, đòi hỏi sự đồng hành từ chính sách quốc gia tới cộng đồng doanh nghiệp, xã hội.

Các phiên tọa đàm tại hội thảo

Tại hội thảo, Bộ trưởng KH-CN Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ, AI có thể đóng góp tới 79,3 tỷ USD, tương đương 12%GDP vào năm 2030 nếu được ứng dụng rộng rãi. Việt Nam hiện đứng thứ 51/188 quốc gia về chỉ số sẵn sàng AI, có hàng trăm startup AI, khoảng 75% doanh nghiệp đã ứng dụng công nghệ này.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, cuối năm nay, Việt Nam sẽ công bố chiến lược AI quốc gia phiên bản mới và hoàn thiện luật AI, coi đây là “tuyên ngôn về tầm nhìn quốc gia”, đặt con người vào vị trí trung tâm, quản lý theo mức độ rủi ro và bảo vệ chủ quyền số.

Các tham luận tại hội thảo tập trung 3 nhóm vấn đề: xác định AI như lực lượng sản xuất chủ lực; phân tích rủi ro kinh tế, xã hội, an ninh; và đề xuất chính sách phát triển AI tự chủ, an toàn, nhân văn. Các chuyên gia cũng nêu rõ thách thức: thiếu nhân lực chất lượng cao, hạ tầng nghiên cứu và công nghiệp bán dẫn còn yếu…

Hội thảo khẳng định yêu cầu cấp bách về định hướng chiến lược dài hạn, đồng bộ cho AI: xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, luật pháp chặt chẽ, phát triển nhân lực, bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư. Các kiến nghị, đề xuất từ sự kiện sẽ được tiếp thu để hoàn thiện văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

MAI AN