Đề xuất luật hóa bảo vệ nhà báo, bổ sung chính sách phát triển AI cho báo chí

Đồng chí Huỳnh Thị Phúc, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TPHCM chủ trì Hội nghị

Đề xuất rút ngắn thời gian trả lời báo chí còn 14 ngày

Tại hội nghị, nhà báo Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập Báo Pháp luật TPHCM, đề nghị dự thảo cần định nghĩa rõ hơn khái niệm “cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện”. Ông cũng kiến nghị bổ sung điều cấm hành vi đe dọa, tấn công, khủng bố nhà báo trên không gian mạng bởi thực tế hiện nay, nhiều nhà báo bị các đối tượng tấn công, đe dọa trên mạng xã hội.

TS Nguyễn Xuân Thủy, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM cho rằng dự thảo nên bổ sung quy định về chính sách bảo vệ an toàn cho nhà báo khi tác nghiệp đúng pháp luật. “Chủ trương của Đảng đã khẳng định vai trò của báo chí trong đấu tranh chống tiêu cực. Do đó, việc đưa quy định này vào luật mang ý nghĩa tuyên bố rõ ràng, là cơ sở để công an, chính quyền địa phương triển khai biện pháp bảo vệ nhà báo khi cần thiết”, TS Nguyễn Xuân Thủy phân tích.

Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị dự thảo cần bổ sung chính sách về truyền thông và chuyển đổi số trong báo chí, khuyến khích hỗ trợ các cơ quan báo chí ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phát triển dữ liệu đa phương tiện và thực hiện các dự án đổi mới sáng tạo. Theo ông, luật hóa nội dung này sẽ tạo cơ sở pháp lý vững chắc hơn để Nhà nước hỗ trợ báo chí chuyển đổi số.

Nhà báo Dương Quang, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, góp ý Khoản 3 Điều 20, dự thảo nêu: “Cơ quan báo chí bị thu hồi giấy phép trong trường hợp vi phạm quy định Điều 9 của Luật này gây ảnh hưởng nghiêm trọng trở lên hoặc vi phạm hành chính bị xử lý nhiều lần”. Ông cho rằng cụm từ “nhiều lần” còn mơ hồ, dễ gây cách hiểu khác nhau, do đó nên quy định định lượng cụ thể, ví dụ từ 3 lần trở lên. Ngoài ra, Điều 33 dự thảo quy định thời hạn trả lời trên báo chí là 30 ngày, tương tự Luật Báo chí 2016, theo ông Quang, thời hạn này quá dài, không phù hợp bối cảnh hiện nay. Ông kiến nghị rút ngắn còn 14 ngày.

TS Nguyễn Xuân Thủy, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM nêu ý kiến

Nên chăng thay đổi quy định đổi thẻ nhà báo định kỳ 5 năm

Nhà báo Nguyễn Ngọc Anh (bút danh Hồng Lam), Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, cho rằng một số nội dung trong phần giải thích từ ngữ còn chưa chuẩn. Ông dẫn chứng, Điều 2, Chương 1 dự thảo nêu: “Tạp chí là sản phẩm báo chí xuất bản định kỳ, đăng tải tin, bài có tính chất chuyên biệt, chuyên ngành, trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ theo tôn chỉ, mục đích quy định trong giấy phép; chỉ cập nhật tin tức, sự kiện về hoạt động của cơ quan chủ quản, bao gồm tạp chí in và tạp chí điện tử”. Đồng thời, “Tạp chí khoa học là sản phẩm báo chí xuất bản định kỳ để công bố kết quả nghiên cứu khoa học, thông tin về hoạt động khoa học chuyên ngành”.

Theo nhà báo Hồng Lam, tạp chí nên được xác định là một loại hình báo chí, không nên gọi là "sản phẩm báo chí", bởi khái niệm "sản phẩm báo chí” đã được định nghĩa ở mục phía trên của dự thảo, nên cách diễn đạt hiện nay dễ gây mâu thuẫn với phần định nghĩa đã nêu.

Về định nghĩa “bản tin” và “đặc san”, dự thảo đang xếp vào nhóm “sản phẩm thông tin”. Phó Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng phân tích, Điều 1 của dự thảo quy định “Luật này quy định về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; tổ chức và hoạt động báo chí, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia và có liên quan đến hoạt động báo chí; quản lý nhà nước về báo chí”. Do đó, những gì không phải báo chí thì không nên đưa vào luật. Nếu bản tin do cơ quan báo chí phát hành thì có thể coi là sản phẩm báo chí và đưa vào; ngược lại, nếu không thuộc báo chí thì không nên quy định trong luật.

Ngoài ra, góp ý tại Điều 29, Mục 4, Chương 2 về nội dung cấp, đổi, thu hồi thẻ nhà báo, dự thảo quy định: “Thời hạn sử dụng thẻ nhà báo là 5 năm tính từ ngày cấp thẻ và được ghi trên thẻ. Hết thời hạn sử dụng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xét cấp đổi thẻ nhà báo”, nhà báo Hồng Lam cho rằng việc đổi thẻ định kỳ 5 năm một lần là lãng phí. Trong khi nhiều ngành khác như công an được sử dụng lâu dài. Vì vậy, nên quy định một mẫu thẻ chung và chỉ khi nào thay đổi mẫu thẻ thì mới tiến hành đổi, thay vì bắt buộc đổi định kỳ.

CẨM NƯƠNG