Phát triển xã đảo Thạnh An (TPHCM) trong trục dịch vụ, logistics, du lịch biển

Việc phát triển xã đảo Thạnh An cần đặt trong tổng thể liên kết với các xã lân cận và gắn chặt với định hướng khu đô thị lấn biển Cần Giờ, tạo trục phát triển dịch vụ - logistics - du lịch biển.

Ngày 19-8, Đảng bộ xã Thạnh An tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM Đặng Minh Thông tặng hoa chúc mừng Đảng bộ xã Thạnh An

Đột phá quy hoạch, chuyển đổi sinh kế xã đảo

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, xã đảo Thạnh An xác định mục tiêu phát triển toàn diện, gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Trở thành không gian tích hợp giữa du lịch sinh thái, hậu cần nghề cá, logistics, bảo tồn rừng ngập mặn và giữ gìn an ninh quốc phòng vùng biển.

Đại hội đề ra nhiều khâu đột phá trong giai đoạn mới, trong đó nổi bật như: đột phá quy hoạch, kết nối không gian phát triển. Sau khi Cù lao Phú Lợi được đưa ra khỏi ranh giới rừng phòng hộ, Thạnh An có cơ hội tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý, mở rộng không gian phát triển. Địa phương sẽ lập quy hoạch phù hợp, gắn kết chặt chẽ với định hướng hình thành Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và hệ sinh thái kinh tế biển.

Hay đột phá đào tạo nghề, chuyển đổi sinh kế, xây dựng kế hoạch đào tạo nghề gắn với nhu cầu lao động trong các lĩnh vực logistics, dịch vụ, kỹ thuật cảng biển và du lịch, nhằm tạo việc làm ổn định, nâng cao đời sống cho người dân xã đảo.

Đồng chí Đặng Minh Thông phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Chuyển mình thành chính quyền kiến tạo

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, nhận xét, với vị trí địa lý đặc thù và hệ sinh thái độc đáo, Thạnh An giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế biển, du lịch sinh thái và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên của thành phố. Đảng bộ xã cần nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm trong việc phát huy tiềm năng sẵn có, vượt qua thách thức, xây dựng Thạnh An phát triển toàn diện, bền vững trong giai đoạn mới.

Đồng chí yêu cầu xã đảo Thạnh An tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí lưu ý, trong bối cảnh cấp xã được giao thêm nhiều thẩm quyền và vai trò là cấp gần dân nhất, đòi hỏi bộ máy chính trị phải chuyển mình theo hướng chính quyền kiến tạo. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, bản lĩnh, có khả năng ứng dụng công nghệ số. Công tác cán bộ phải thực sự là “then chốt của then chốt”, đặc biệt trong quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ gắn với thực tiễn địa phương. Xã cũng cần triển khai nghiêm túc các nghị quyết quan trọng của Trung ương và Thành ủy, nhất là “Bộ tứ trụ cột”.

Bên cạnh đó, xã cần chủ động rà soát, điều chỉnh quy hoạch phù hợp với quy hoạch của thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và định hướng Quy hoạch tích hợp của TPHCM sau sáp nhập. Theo đó, phát triển khu vực Cù Lao Phú Lợi thành khu dân cư, sẽ tạo ra không gian phát triển mới cho xã Thạnh An.

Đặc biệt, phát triển xã đảo Thạnh An cần được đặt trong mối liên kết đồng bộ với các xã Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Giờ và gắn với khu đô thị lấn biển Cần Giờ, tạo nên trục phát triển dịch vụ - logistics - du lịch biển.

Phối hợp huy động nguồn lực để đầu tư xây mới các tuyến đường giao thông huyết mạch, cầu tàu, bến thuyền nhằm kết nối liên đảo, liên xã để rút ngắn thời gian di chuyển với đất liền (tuyến đường và bến tàu khách tại khu vực Vàm Siêu; đường kết nối từ Cù Lao Phú Lợi qua ấp Thiềng Liềng), coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong nhiệm kỳ này.

Đồng chí đề nghị Đảng bộ xã kiến nghị triển khai các dự án hạ tầng thiết yếu đã được thành phố phê duyệt, phối hợp triển khai hiệu quả Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và khu logistics.

Ngoài ra, chú trọng phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao; đảm bảo người dân tiếp cận đầy đủ các dịch vụ cơ bản. Giữ vững quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thạnh An, nhiệm kỳ 2025-2030, gồm 27 đồng chí đã ra mắt đại hội. Đồng chí Lê Thị Hồng Phượng làm Bí thư Đảng ủy; đồng chí Hồ Hồng Thành Tính làm Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thạnh An.

Trước đó, sáng 19-8, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông đã đến dâng hương tại đền thờ Anh hùng liệt sĩ Chiến khu Rừng Sác.

Lãnh đạo TPHCM tham dự đại hội Đảng bộ xã đảo Thạnh An

Đại biểu tham dự đại hội

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thạnh An nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội

Đồng chí Đặng Minh Thông dâng hương tại đền thờ Anh hùng liệt sĩ Chiến khu Rừng Sác

CẨM NƯƠNG