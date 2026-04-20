Phim kinh dị "Phí phông" bùng nổ phòng vé

Ngay trong tuần đầu khởi chiếu sớm, Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng được khán giả đón nhận nồng nhiệt và lập tức soán ngôi vị trí số 1 phòng vé.

Theo kế hoạch phát hành, phải đến ngày 24-4 tác phẩm của đạo diễn Đỗ Quốc Trung mới chính thức ra rạp. Tuy nhiên, phim đã có các suất chiếu sớm từ 18 giờ ngày 16-4 và cả ngày 17 đến 19-4.

Phí phông có doanh thu bùng nổ trong tuần đầu ra mắt. Nguồn: Box Office Vietnam

Tính đến sáng 20-4, cộng với doanh số vé đặt trước, phim đạt tổng doanh thu gần 73 tỷ đồng.

Trước đó, theo đại diện nhà sản xuất, phim cán mốc 15 tỷ đồng sau 6 tiếng chiếu sớm đầu tiên, lập kỷ lục top 1 phim kinh dị có doanh thu chiếu sớm cao nhất, vượt mốc 50 tỷ đồng sau 3 ngày chiếu sớm, đồng thời chiếm đến 85% doanh thu thị trường với hơn 500.000 khán giả ra rạp...

Thừa thắng xông lên, ê-kíp nhà sản xuất và phát hành quyết định chiếu liên tục bộ phim tại rạp từ ngày 20-4.

Bộ phim chắc chắn sẽ là tác phẩm tiếp theo của điện ảnh Việt vượt mốc doanh thu trăm tỷ đồng, tạo lợi thế lớn trong cuộc đua với 4 tác phẩm còn lại sẽ ra mắt trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30-4.

Phí phông ghi điểm bởi câu chuyện và bối cảnh được đầu tư lớn. Ảnh: ĐPCC

Sức hút của Phí phông khiến Hẹn em ngày nhật thực - tác phẩm liên tiếp 3 tuần đứng đầu bảng xếp hạng phòng vé tụt xuống vị trí số 2. Bộ phim của đạo diễn Lê Thiện Viễn đạt tổng doanh thu gần 114 tỷ đồng - một kết quả vượt mong đợi đối với ê-kíp.

Tuần qua, tác phẩm kinh dị mới ra mắt Một bộ phim của Lee Cronin: Xác ướp ra rạp nhưng doanh thu không đạt như kỳ vọng, chỉ đạt gần 3 tỷ đồng.

Phim hoạt hình Super Mario thiên hà dù bùng nổ tại thị trường quốc tế với doanh thu tính đến thời điểm hiện tại đã vượt hơn 747 tỷ đồng, nhưng về Việt Nam lại không thực sự thành công khi hiện chỉ đạt hơn 18 tỷ đồng.

Trùm sò là 1 trong 5 phim Việt ra mắt dịp 30-4. Ảnh: ĐPCC

Trường hợp tương tự, tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc - Dưới bóng điện hạ dù được đánh giá rất cao về chất lượng nhưng doanh thu cũng khá khiêm tốn, đạt gần 10 tỷ đồng.

Tuần này, phòng vé Việt bước vào giai đoạn cao điểm của kỳ nghỉ lễ khi 4 phim còn lại đồng loạt ra rạp gồm: Anh hùng, Trùm sò, Heo năm móng, Đại tiệc trăng máu 8. Ngoài ra, bộ phim nhạc kịch - tâm lý Michael và 2 tác phẩm hoạt hình: Mèo siêu quậy ở viện bảo tàng 2 - Đại náo kim tự tháp và Cá con cau có cũng chính thức ra rạp trong tuần này, hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh khốc liệt phòng vé.

HẢI DUY