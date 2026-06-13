Phim “Ma xó” vượt mốc doanh thu trăm tỷ đồng

Tính đến chiều 13-6, chỉ sau chưa đầy 10 ngày ra rạp, tính cả các suất chiếu sớm, phim kinh dị " Ma xó" chính thức gia nhập câu lạc bộ phim trăm tỷ đồng của điện ảnh Việt.

Cột mốc doanh thu này được xác lập vào chiều 13-6. Theo thống kê từ chuyên trang phòng vé độc lập Box Office Vietnam, tính đến 15 giờ 30 ngày 13-6, tổng doanh thu của phim đã đạt hơn 101 tỷ đồng.

Trước đó, trong tuần đầu ra mắt, phim đã cắt đứt chuỗi doanh thu ảm đạm của phim Việt với thành tích phòng vé đầy bất ngờ. Cụ thể, tính cả doanh thu chiếu sớm từ ngày 4-6 cộng với doanh số vé đặt trước, tác phẩm của đạo diễn Phan Bá Hỷ đạt doanh thu hơn 55 tỷ đồng trong 3 ngày cuối tuần từ 5 đến 7-6.

Kỷ lục doanh thu ấn tượng của Ma xó. Ảnh: ĐPCC

Theo đại diện nhà sản xuất, chỉ tính riêng ngày khởi chiếu chính thức đầu tiên, phim đã đạt doanh thu hơn 20 tỷ đồng. Tác phẩm cũng được chú ý, thảo luận sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội.

Bất chấp sự bám đuổi của các tác phẩm mới ra mắt, trong đó có phim kinh dị Việt được đánh giá khá cao là Lầu chú Hỏa, Ma xó vẫn giữ vững vị trí số 1 trên bảng xếp hạng phòng vé.

Cụ thể, trong ngày 13-6, phim hiện đạt doanh thu hơn 5 tỷ đồng, so với con số hơn 4,2 tỷ đồng của Bầy xác sống và gần 3 tỷ đồng của Lầu chú Hỏa. Hiện cả ba tác phẩm kinh dị này đều có số lượng suất chiếu tương đối đồng đều, khoảng hơn 2.000 suất/ngày.

Tổng doanh thu của phim tính đến chiều 13-6. Nguồn: Box Office Vietnam

Như vậy, Ma xó đã trở thành phim thứ 9 vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng trong năm 2026. Đặc biệt, đây cũng là bộ phim trăm tỷ đồng thứ 5 liên tiếp của NSƯT Hạnh Thúy sau: Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng, Hẹn em ngày nhật thực, Quỷ nhập tràng 2 và Tài. Cô cũng là diễn viên đầu tiên trong lịch sử điện ảnh Việt đạt cột mốc này trong cùng một năm.

HẢI DUY