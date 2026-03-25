Phim về người trẻ khởi nghiệp từ nghề truyền thống lên sóng "giờ vàng"

Phim truyền hình “Ngược đường ngược nắng” khắc họa hành trình người trẻ khởi nghiệp từ nghề truyền thống sẽ lên sóng giờ vàng trên VTV.

Phim xây dựng bối cảnh về làng nghề làm hương truyền thống

Ngày 25-3, Trung tâm Phim truyền hình thuộc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) ra mắt bộ phim Ngược đường ngược nắng của đạo diễn Vũ Minh Trí, với bối cảnh xoay quanh câu chuyện về một làng nghề làm hương truyền thống.

Phim khắc họa một bức tranh sống động về đời sống làng quê hiện đại, nơi những con người bình dị nỗ lực cân bằng giữa gìn giữ truyền thống và thích nghi với nhịp thay đổi của thời đại.

Trong không gian đặc trưng của làng hương, sắc đỏ của những bó chân hương phơi kín sân hòa cùng mùi quế, mùi trầm thoang thoảng trong gió, gợi nhắc những giá trị văn hóa đã gắn bó bền bỉ với đời sống người Việt qua nhiều thế hệ. Hành trình của các nhân vật mở ra một suy ngẫm khi con người biết buông bỏ hận thù, học cách thấu hiểu nhau, những mối quan hệ tưởng chừng đối đầu vẫn có thể tìm lại ánh sáng của yêu thương.

Phim quy tụ dàn diễn viên gồm nhiều gương mặt quen thuộc và lớp trẻ, trong đó cặp đôi Ngọc Huyền - Đình Tú đảm nhận hai vai chính, tạo điểm nhấn với câu chuyện tình “từ ghét thành yêu”, cùng sự góp mặt của các nghệ sĩ Thanh Quý, Thanh Bình, Nguyệt Hằng... góp phần tạo chiều sâu cho các tuyến nhân vật.

Phim phát sóng lúc 21 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên VTV1, từ ngày 30-3.

VĨNH XUÂN