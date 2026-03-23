Vân Dung, Quốc Khánh, Tự Long tái xuất cùng Táo Quân trên VTV3

Chương trình Táo Quân sẽ trở lại trên sóng VTV3 vào tối 29-3. Thông tin được Đài Truyền hình Việt Nam đưa ra trong phóng sự phát sóng trên chương trình Cà phê sáng ngày 23-3.

Nhiều gương mặt nghệ sĩ quen thuộc cùng tái ngộ trong Táo quân trên VTV3

Sự trở lại của chương trình nhanh chóng thu hút sự quan tâm, nhất là sau khi Táo Quân vắng bóng đêm Giao thừa dịp Tết Bính Ngọ vừa qua – lần đầu tiên sau nhiều năm, để lại nhiều tiếc nuối trong lòng khán giả. Vì vậy, dù không phát sóng vào dịp tết, chương trình vẫn tạo hiệu ứng chú ý đặc biệt.

Táo Quân lần này là một tiểu phẩm trong chương trình “Cuộc hẹn với tháng 3”, nhân kỷ niệm 30 năm Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng chương trình đầu tiên (31-3-1996 – 31-3-2026).

Các nghệ sĩ đang luyện tập cho chương trình lên sóng cuối tháng 3

Dàn nghệ sĩ gạo cội tiếp tục góp mặt, gồm: Quốc Khánh, Tự Long, Chí Trung, Quang Thắng và Vân Dung. Chia sẻ về lần tái xuất, NSƯT Chí Trung cho biết ê-kíp vẫn giữ tinh thần quen thuộc, đồng thời có điều chỉnh để phù hợp với không gian chương trình kỷ niệm.

Ở hậu trường, nhà thiết kế Đức Hùng cho hay quá trình chuẩn bị mang lại cảm giác như những ngày cận Giao thừa, khi không khí vừa gấp gáp vừa nhiều cảm xúc.

VĨNH XUÂN

