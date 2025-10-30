Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông: Không để người dân chờ chính quyền

Làm việc với các địa phương, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông cho rằng với chính quyền địa phương hai cấp, phải giải quyết ngay, nhanh và kịp thời vấn đề của người dân.

Ngày 30-10, Tổ công tác số 2 của Thành ủy TPHCM do đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn, đến làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các phường Bà Rịa, Long Hương, Tam Long về giám sát kết quả thực hiện Kế hoạch 249-KH/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương trên địa bàn phường.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các phường Bà Rịa, Long Hương, Tam Long. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Gỡ điểm nghẽn nhân lực và hạ tầng số

Báo cáo với Tổ công tác, lãnh đạo phường Long Hương, cho biết trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc chuyển giao cho phường khá lớn, trong khi đa số cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực.

Phường Long Hương kiến nghị Thành phố giao 45 biên chế cho giai đoạn 2026 và các năm tiếp theo, gồm 17 biên chế cho cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam và 28 biên chế khối Đảng. Phường cũng đề nghị xem xét chủ trương lập quy hoạch chung và hướng dẫn quy chế thực hiện quản lý kiến trúc đối với chính quyền cấp xã; thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng và đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ công cơ bản, thiết yếu đa ngành để phục vụ người dân tốt hơn.

Phía phường Tam Long phản ánh hạ tầng công nghệ thông tin và trang thiết bị hành chính công đã cũ, cấu hình thấp, nhiều máy hết khấu hao, phần mềm vận hành không ổn định, đặc biệt vào giờ cao điểm. Một số thủ tục hành chính trực tuyến, như thủ tục “Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần”, còn khó khăn do thân nhân là người lớn tuổi chưa sử dụng thành thạo ứng dụng VNeID.

Phường Tam Long hiện có 61 biên chế, song khối lượng công việc lớn khiến nhiều cán bộ quá tải, một số vị trí chưa phù hợp chuyên môn. Địa phương kiến nghị Thành phố sớm khắc phục tình trạng nghẽn hệ thống, đồng bộ dữ liệu giữa Cổng dịch vụ công quốc gia và Thành phố, ban hành chính sách hỗ trợ cho Tổ công nghệ số cộng đồng; đồng thời, Sở Xây dựng sớm hướng dẫn công tác lập quy hoạch và quy chế quản lý kiến trúc cho các phường mới.

Còn phường Bà Rịa, lãnh đạo phường cho biết địa phương hiện có 60/67 biên chế. Đội ngũ cán bộ, công chức cơ bản đáp ứng yêu cầu, song còn thiếu nhân lực có chuyên môn sâu ở các lĩnh vực chuyển đổi số, đất đai, xây dựng, tài nguyên - môi trường, y tế và giáo dục.

Phường kiến nghị Thành phố sớm có chủ trương thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và bồi thường, giải phóng mặt bằng, phân cấp quản lý các công viên, hoa viên công cộng, cây xanh thuộc địa giới hành chính phường.

Cho chủ trương UBND phường Bà Rịa được lập song hành quy hoạch phân khu riêng đồng thời với điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TPHCM đang triển khai. Địa phương cũng đề nghị bổ sung biên chế công chức chuyên môn, nhất là các vị trí tiếp công dân, kế toán, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước với 207 nhiệm vụ cấp xã đang đảm nhiệm.

Lãnh đạo các địa phương báo cáo với Tổ công tác. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Hiệu quả cải cách hành chính nhìn từ cơ sở

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông đánh giá cao nỗ lực của các phường trong việc thích ứng mô hình chính quyền địa phương hai cấp, từng bước ổn định tổ chức và hoàn thành ngày càng tốt hơn các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí biểu dương tinh thần chủ động, dám nghĩ dám làm của cơ sở với nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân. Dù còn không ít khó khăn về nhân lực và hạ tầng công nghệ, đặc biệt tại các phường có điều kiện chưa đồng đều, nhưng nhìn chung các đơn vị đã khắc phục được tình trạng bị động, chủ động phối hợp tháo gỡ vướng mắc phát sinh.

Phó Bí thư Thành ủy cho rằng, những kiến nghị từ cơ sở liên quan đến hạ tầng số, nhân lực chuyên môn hay cơ chế tài chính là xác đáng và cần được các sở, ngành quan tâm hỗ trợ kịp thời. Đồng chí đề nghị Tổ thư ký tổng hợp đầy đủ các nội dung để đưa vào thông báo kết luận.

Đồng chí nhấn mạnh, hiệu quả cải cách hành chính của Thành phố được phản ánh rõ nhất từ cấp cơ sở, bởi người dân trực tiếp đánh giá chất lượng phục vụ tại phường. Do đó, các sở, ngành cần chủ động phối hợp, không để tình trạng chậm trễ hoặc đùn đẩy trách nhiệm.

Phó Bí thư Thành ủy cũng lưu ý, trong thời gian tới, các phường cần tập trung khắc phục những hạn chế thuộc thẩm quyền của mình, vận hành hiệu quả Trung tâm Phục vụ hành chính công, giải quyết hồ sơ trực tuyến nhanh chóng, kịp thời, tạo sự hài lòng cho người dân. Nếu đã làm hết trách nhiệm mà vẫn còn vướng, thì cần trao đổi, giải thích rõ để người dân hiểu và đồng hành.

Đặc biệt, bảo đảm về an ninh trật tự, các vấn đề về khiếu nại, tố cáo, không để điểm nóng xảy ra, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Lãnh đạo Thành ủy lưu ý vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, nếu cán bộ lúng túng thì lãnh đạo phải định hướng hướng dẫn rõ không để tình trạng né tránh, chậm trễ.

Phát huy tinh thần không để người dân chờ chính quyền, đồng chí Đặng Minh Thông nhấn mạnh: “Thành lập chính quyền địa phương hai cấp, chúng ta phải giải quyết ngay, nhanh và kịp thời vấn đề của người dân”.

Về công tác quy hoạch, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cho rằng hiện quy hoạch chung của đơn vị cũ đã hết hạn, các địa phương cần sớm phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc để có giải pháp tạm thời, tránh ách tắc các dự án. Các phường cũng cần khẩn trương lập danh mục dự án, kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026–2030, làm việc trực tiếp với Sở Tài chính để hướng dẫn thủ tục.

Về công tác xây dựng Đảng, hiện nguồn phát triển đảng viên ở khu vực dân cư và doanh nghiệp ngoài nhà nước còn rất hạn chế. Đây là nhiệm vụ khó, cần có giải pháp cụ thể, kế hoạch bồi dưỡng cảm tình Đảng và kết nạp phù hợp với điều kiện thực tế.

CẨM NƯƠNG