Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông: Đưa sản phẩm thân thiện môi trường ra đặc khu Côn Đảo

Sau khi nghe starup thuyết trình về sản phẩm nhựa sinh học có thể phân huỷ tự nhiên, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông đề nghị các sở, ngành phối hợp nghiên cứu đưa sản phẩm ra đặc khu Côn Đảo.

Đồng chí Đặng Minh Thông tham quan các sản phẩm nhựa sinh học của starup. Ảnh: NGÔ BÌNH

Ngày 24-10, đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy, Thường trực Ban Chỉ đạo TPHCM về triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, cùng đoàn công tác đã thăm, làm việc tại Khu công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) và khảo sát hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố.

Đoàn đã tham quan Trung tâm Công nghệ số QTSC; Mô hình Co-working Space – The Sentry (Không gian hỗ trợ startup khởi nghiệp đổi mới sáng tạo) tại toà nhà Orbital 2.0; Trung tâm đổi mới sáng tạo của Công ty TNHH giải pháp phần mềm Tường Minh (TMA Solutions); Trung tâm đổi mới sáng tạo Mở - SOIHUB, trao đổi với các starup.

Đồng chí Đặng Minh Thông trao đổi cùng các starup tại Trung tâm đổi mới sáng tạo Mở - SOIHUB

Tại Trung tâm đổi mới sáng tạo Mở - SOIHUB, đại diện một starup đã giới thiệu về sản phẩm nhựa sinh học có khả năng phân hủy tự nhiên ngoài môi trường, sử dụng công nghệ chuyển đổi rác thải sinh học và vật liệu có nguồn gốc thực vật thành nhựa.

Các sản phẩm được ứng dụng trong bao bì mềm, bao bì cứng, ứng dụng y tế và phục vụ khách hàng tại các thị trường khó tính nhất (EU, Bắc Mỹ, Châu Á). Giải pháp giúp giải quyết vấn đề phát thải khí nhà kính từ rác thải sinh học bị loại bỏ bằng cách tái chế và đưa rác thải trở lại nền kinh tế tuần hoàn.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM trao đổi cùng lãnh đạo QTSC

Đánh giá sản phẩm này phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn tại đặc khu Côn Đảo, đồng chí Đặng Minh Thông đề nghị Sở KH-CN TPHCM cùng các sở, ngành liên quan nghiên cứu, phối hợp đưa sản phẩm ra phân phối tại Côn Đảo, góp phần hạn chế rác thải nhựa, bảo vệ môi trường biển đảo.

Trước đó, làm việc với lãnh đạo QTSC, Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông biểu dương nỗ lực của QTSC trong việc giữ vững vị thế đầu tàu của hệ sinh thái CNTT TPHCM. Đồng chí mong muốn QTSC tiếp tục phát huy lợi thế hạ tầng, mở rộng hợp tác quốc tế, đẩy mạnh các dự án trọng điểm như Trung tâm Dữ liệu, Trung tâm Điều hành Thông minh, hướng tới mục tiêu trở thành Tập đoàn công nghệ số của TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy cũng lưu ý đơn vị tiếp tục phối hợp với các sở, ngành tham mưu giải pháp phát triển kinh tế gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tín chỉ carbon, hướng tới mục tiêu Net Zero...

Đồng chí Đặng Minh Thông khảo sát doanh nghiệp KH-CN tại QTSC

Cùng ngày, đoàn công tác khảo sát tại Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TPHCM (SIHUB) – đơn vị trực thuộc Sở KH-CN TPHCM, với vai trò ươm tạo hàng trăm dự án khởi nghiệp mỗi năm, góp phần xây dựng TPHCM trở thành đô thị sáng tạo, trung tâm khởi nghiệp hàng đầu khu vực.

Tin liên quan Phối hợp triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW

NGÔ BÌNH