Tạo thuận lợi cho phục hồi doanh nghiệp

Dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi) thể chế hóa việc giải quyết vụ việc phá sản thành hai thủ tục riêng biệt: phục hồi và phá sản, trong đó thủ tục phục hồi được ưu tiên áp dụng.

Sáng 7-8, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính tổ chức tọa đàm tham vấn ý kiến chuyên gia về dự án Luật Phá sản (sửa đổi).

Theo báo cáo của Tòa án Nhân dân tối cao, đơn vị chủ trì soạn thảo luật - Luật Phá sản năm 2014, dù được đánh giá là thành công và là bước tiến bộ phù hợp xu thế thế giới, vẫn bộc lộ nhiều vướng mắc, bất cập sau hơn một thập kỷ áp dụng. Đặc biệt, trong bối cảnh kinh tế - xã hội biến động sau đại dịch Covid-19 và ảnh hưởng của những xung đột quốc tế, việc sửa đổi, bổ sung Luật nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia là vô cùng cần thiết.

Nhiều ý kiến cho rằng cần đổi tên thành “Luật Phục hồi, phá sản” để phù hợp với việc mở rộng phạm vi quy định về chế định phục hồi, khuyến khích ưu tiên phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã ngay từ khi có nguy cơ mất khả năng thanh toán, và phù hợp với xu thế quốc tế. Dự thảo luật được cho ý kiến lần này đã bổ sung 22 điều, sửa đổi 60 điều và giữ nguyên 7 điều của Luật Phá sản 2014.

Đáng lưu ý, dự thảo luật thể chế hóa việc giải quyết vụ việc phá sản thành hai thủ tục riêng biệt: thủ tục phục hồi và thủ tục phá sản, trong đó thủ tục phục hồi hoạt động của doanh nghiệp được ưu tiên áp dụng. Điều này đặc biệt quan trọng trong việc tạo cơ hội cho các doanh nghiệp mất khả năng thanh toán tái cơ cấu, phục hồi hoạt động, giảm thiểu hậu quả do mất khả năng thanh toán gây ra và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên. Dự thảo luật bổ sung khái niệm “doanh nghiệp có nguy cơ mất khả năng thanh toán” (khoản 1, điều 5) để can thiệp sớm hơn.

Với định hướng rút ngắn thời gian và đơn giản hóa thủ tục hành chính, thời hạn kiểm kê tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã được rút ngắn từ 30 ngày xuống 15 ngày, thời gian gia hạn cũng là 15 ngày. Thời hạn gửi giấy đòi nợ rút ngắn từ 30 ngày còn 15 ngày; thời hạn lập danh sách chủ nợ rút ngắn từ 15 ngày còn 7 ngày. Một số quy định quá cụ thể được giao Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Về thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh trong thủ tục phá sản, dự thảo đa dạng hóa phương thức cấp, tống đạt, thông báo văn bản; bao gồm việc sử dụng nền tảng trực tuyến trong giải quyết vụ việc phục hồi, phá sản; bổ sung quy định về tạm ứng chi phí phục hồi, phá sản. Cụ thể, trong trường hợp người nộp đơn không phải nộp tạm ứng chi phí, hoặc doanh nghiệp, hợp tác xã không còn tiền, tài sản để nộp, hoặc còn tài sản nhưng không thể bán, thì ngân sách nhà nước sẽ bảo đảm.

Dự thảo cũng bổ sung quy định cho phép bán một phần hoặc toàn bộ mảng kinh doanh, hoạt động kinh doanh; bán một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp, hợp tác xã để tối ưu hóa giá trị tài sản. Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã có ít chủ nợ, số nợ nhỏ hoặc quy mô nhỏ, siêu nhỏ, thủ tục được rút gọn với thời hạn thực hiện bằng một nửa thời hạn trong phục hồi thông thường.

Trong giải quyết tranh chấp, tòa án đang giải quyết phá sản có thẩm quyền giải quyết toàn bộ các vụ việc, tranh chấp phát sinh. Dự thảo cũng bổ sung quy định về phạm vi, thẩm quyền yêu cầu nước ngoài hỗ trợ vụ việc phá sản và các trường hợp tòa án Việt Nam từ chối yêu cầu hỗ trợ vụ việc phá sản nước ngoài.

ANH PHƯƠNG