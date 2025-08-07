Truyền thông nhân dân và kết nối tấm lòng cộng đồng

Ngổn ngang bùn đất, nhà cửa bị cuốn trôi, cây cối gãy đổ và những gương mặt người dân bơ phờ, trắng tay vì tài sản đã bị lũ quét ở miền Tây Nghệ An - những hình ảnh xót xa ấy đã được đại úy Lô Đình Quang, Trưởng Công an xã Huồi Tụ (tỉnh Nghệ An) phát trực tiếp (livestream) từ hiện trường lên trang cá nhân.

Trong những ngày mưa lũ khốc liệt vừa qua, đã có rất nhiều hình ảnh trực tiếp từ hiện trường do chính các cán bộ cơ sở ghi lại. Nếu như trước đây, để tiếp cận được các điểm thiên tai, các phóng viên mất rất nhiều thời gian vì di chuyển khoảng cách hàng trăm kilômét, thậm chí bất lực khi giao thông bị chia cắt hoàn toàn, thì năm nay ở miền Tây Nghệ An đã cho thấy một điểm sáng mới của truyền thông nhân dân, truyền thông cơ sở. Hiện trường tan hoang hiện ra một cách chân thật, thấy được những thiệt hại của từng hộ gia đình, cận cảnh sự khó khăn của từng con người cụ thể... Chính sự thật ấy đã lay động hàng vạn trái tim, thúc giục những nhóm đội thiện nguyện cấp tốc lên đường cứu trợ, tiếp tế từng thùng mì, bao gạo, tấm bạt, chiếc áo mưa.

Hôm 29-7, trong rất nhiều trường hợp được chia sẻ từ truyền thông nhân dân, có câu chuyện về sản phụ Pịt Thị Hiền ở Mường Típ (miền Tây Nghệ An) sắp đến ngày sinh, được các cán bộ y tế xã dìu đi bộ hàng chục kilômét đường rừng để đến trung tâm y tế nhưng không kịp, chị đã trở dạ ngay trên đường đi. Giữa bốn bề mưa lũ, sản phụ và em bé được các y bác sĩ giúp vượt cạn thành công. Ngay sau khi hình ảnh mẹ con sản phụ được đưa lên mạng xã hội, hơn 100 triệu đồng đã được cộng đồng ủng hộ, giúp hai mẹ con vượt qua giai đoạn nằm cữ trong mái bạt che tạm bên vệ đường.

Bên cạnh sự kêu gọi kịp thời và nỗ lực của Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề; bên cạnh sự tiếp sức rất lớn từ Trung ương, các tỉnh thành cả nước cũng như đồng bào khắp nơi trong nước và nước ngoài, thì truyền thông nhân dân đã trở thành một kênh kết nối mạnh mẽ và hiệu quả, góp phần đưa hàng cứu trợ đến nơi bị cô lập nhanh hơn bao giờ hết. Những câu chuyện cụ thể, con người cụ thể, hoàn cảnh cụ thể được phản ánh với cảm xúc rất chân thật đã lay động cộng đồng, tạo điều kiện cho sự hỗ trợ từ cộng đồng đến nhanh hơn, đúng nơi, đúng người. Sự minh bạch đã góp phần nuôi dưỡng thêm niềm tin thiện nguyện bởi mọi hành trình đều có hình ảnh xác thực, được cộng đồng mạng giám sát, chia sẻ và lan tỏa.

Trở lại với câu chuyện những cán bộ cơ sở như trường hợp anh Trưởng Công an xã Huồi Tụ, đại úy Lô Đình Quang, trong hoàn cảnh thiên tai, các cơ quan truyền thông chính thống chưa kịp đến nơi thì việc phát trực tiếp từ hiện trường này không chỉ là một cách làm sáng tạo mà còn tạo thêm niềm tin của nhân dân với đội ngũ cán bộ cơ sở. Sau những phút ban đầu cấp tốc và khẩn trương ấy của truyền thông cơ sở, báo chí và truyền thông chính thống cũng đã và đang tiếp tục lan tỏa thông tin đúng, kịp thời và nhân văn để góp phần khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân từng bước tái thiết cuộc sống. Những ngày này, nước lũ vẫn còn dâng cao, nhưng tình người còn cao hơn. Từ khắp mọi miền Tổ quốc, những chuyến xe chở gạo, mì, quần áo, thuốc men, tiền... vẫn nối nhau về vùng mưa lũ, mang theo hơi ấm của đồng bào.

Thiên tai thử thách con người, nhưng cũng là lúc tình người càng bền chặt, tỏa sáng. Chính từ những thời điểm gian nan này, sức mạnh cộng đồng lại được nhân lên gấp nhiều lần, giúp bà con vùng lũ không chỉ được tiếp tế lương thực mà còn có thêm động lực, niềm tin để đứng dậy và bước tiếp.

AN DU