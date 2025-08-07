Công an vào cuộc vụ thiếu nữ 14 tuổi bị đánh hội đồng

Ngày 7-8, lãnh đạo xã Trần Đề (TP Cần Thơ) cho biết, đã chỉ đạo công an xã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc 1 thiếu nữ bị đánh hội đồng vừa xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video dài 36 giây, ghi lại hình ảnh một nhóm phụ nữ lao vào đánh tới tấp một thiếu nữ.

Qua xác minh cho thấy, sự việc xảy ra vào trưa 6-8 tại 1 tuyến đường vắng. Theo đó, một nhóm 4 đến 5 người (là phụ nữ) đã thay phiên dùng tay, chân đánh tới tấp vào phần đầu và người 1 thiếu nữ, mặc cho thiếu nữ này gào khóc thảm thiết.

Nhóm này còn dùng nón bảo hiểm đập vào đầu và dùng chân đạp vào vùng mặt thiếu nữ trên, dù nạn nhân không có phản kháng.

Bé N. bị nhóm phụ nữ dùng nón bảo hiểm đập vào đầu. Ảnh cắt từ clip

Bà T., mẹ thiếu nữ bị đánh trong clip cho biết: Người bị đánh hội đồng là con tôi, tên N., năm nay 14 tuổi. Theo bà T., nguyên nhân có thể xuất phát từ mâu thuẫn trong lời nói trước đó của con bà với nhóm người này. Sau khi đánh, nhóm người này còn đến nhà, gây áp lực yêu cầu người đăng video phải gỡ xuống.

Lãnh đạo xã Trần Đề cho biết, bên cạnh chỉ đạo công an vào cuộc làm rõ vụ việc, Đảng ủy, UBND xã đã đến thăm hỏi, động viên cháu N., đồng thời đưa em N. đến bệnh viện thăm khám. Kết quả ban đầu, em N. bị thương phần mềm, hiện đang tiếp tục theo dõi tại bệnh viện.

TUẤN QUANG