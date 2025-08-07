Đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ đóng BHXH, BHYT cho người dân TPHCM

BHXH TPHCM đã trình Thành ủy và UBND TPHCM đề xuất các giải pháp thực hiện chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT. Trong đó, có nhiều chính sách hỗ trợ đóng BHXH, BHYT cho người dân và lực lượng an ninh cơ sở.

Sáng 7-8, BHXH TPHCM cho biết, đã có báo cáo trình Thành ủy TPHCM và UBND TPHCM đề xuất các giải pháp thực hiện chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố.

BHXH TPHCM kiến nghị UBND TPHCM xây dựng chính sách hỗ trợ đóng BHYT, BHXH tự nguyện cho người dân trên địa bàn để trình HĐND TPHCM.

Trong đó, đề xuất lấy chính sách hỗ trợ cao nhất của 3 tỉnh, thành phố (trước đây) để căn cứ xây dựng nghị quyết như: hỗ trợ kinh phí mua thẻ cho người từ đủ 60 tuổi (người từ đủ 60 tuổi trở lên là người cao tuổi theo Luật Người cao tuổi) đến dưới 75 tuổi; học sinh; tổ bảo vệ an ninh, trật tự; hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em mồ côi, người có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân viên BHXH và Bưu điện TPHCM tư vấn chính sách BHXH tự nguyện cho người dân

Cụ thể, hỗ trợ mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện cho người nghèo 30%, cận nghèo 25%; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở 100% mức đóng thấp nhất.

Hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi không thuộc diện hưởng hưu trí và các chính sách bảo trợ của Nhà nước; lao động hết thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp quá 3 tháng chưa có việc làm, hỗ trợ trong vòng 12 tháng; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tại các cơ sở giáo dục công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trung học phổ thông; nhóm thuộc Chương trình Giảm nghèo bền vững TPHCM giai đoạn 2025-2030.

Bên cạnh đó, BHXH TPHCM đề xuất hỗ trợ mức đóng cho người trong độ tuổi 45 tuổi đến 60 tuổi, mức hỗ trợ thêm 20% ngoài mức hỗ trợ của Trung ương (20%), để có lương hưu khi tham gia đủ 15 năm, được cấp thẻ BHYT với mức hưởng 95%.

BHXH TPHCM tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến doanh nghiệp

BHXH TPHCM cũng kiến nghị Thành ủy TPHCM chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, các sở, ngành, địa phương phối hợp BHXH thành phố tổ chức tuyên truyền, vận động cộng đồng các dân tộc trên địa bàn thành phố tham gia BHXH, BHYT để đảm bảo đạt chỉ tiêu độ bao phủ người tham gia BHXH, BHYT.

Theo BHXH TPHCM, hiện nay, tỷ lệ sinh viên tham gia BHYT tại một số trường đại học, cao đẳng còn thấp, dưới 80%, thậm chí có nơi chỉ đạt 50–60%. Trong khi Luật BHYT quy định học sinh, sinh viên thuộc đối tượng bắt buộc tham gia và được ngân sách nhà nước hỗ trợ 50%. BHXH TPHCM kiến nghị Thành ủy TPHCM chỉ đạo cấp ủy các trường đại học – cao đẳng đưa nội dung BHYT vào nghị quyết, chương trình công tác năm học. Giao chỉ tiêu tỷ lệ tham gia BHYT sinh viên đạt 100% là tiêu chí thi đua, đưa tiền đóng BHYT học sinh, sinh viên (HSSV) bắt buộc vào khoản thu đầu năm học, nhất là sinh viên từ năm 2 trở đi, để đảm bảo liên tục quyền lợi khám chữa bệnh cho HSSV không bị gián đoạn. Đồng thời, tăng cường vai trò của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trong tư vấn, hỗ trợ HSSV tham gia BHYT. Vận động, hỗ trợ một phần mức đóng, tặng thẻ BHYT cho sinh viên thuộc nhóm yếu thế. Đẩy mạnh truyền thông định hướng chính trị – xã hội.

NGÔ BÌNH