Hà Nội lập khu giết mổ heo tập trung

Ngày 6-8, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã yêu cầu Sở NN-MT cùng với các sở, ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu, đề xuất lập khu giết mổ heo tập trung (tạm thời có cán bộ chuyên môn kiểm soát, chính quyền địa phương phối hợp quản lý), nhằm bảo đảm nguồn cung thực phẩm an toàn cho thị trường.

Cùng với đó, các sở, ngành chức năng phối hợp chính quyền địa phương rà soát, hướng dẫn việc tái đàn, từ đó hoàn thiện quy hoạch trang trại chăn nuôi tập trung xa khu dân cư và có cơ chế khuyến khích người dân, doanh nghiệp đầu tư mô hình chăn nuôi trang trại khép kín, chăn nuôi an toàn sinh học.

Các địa phương căn cứ tình hình thực tiễn, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, tiêu hủy heo nhiễm bệnh. Sở NN-MT cần hướng dẫn cụ thể cho các địa phương về công tác phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi gia súc, gia cầm; Sở VH-TT tăng cường tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân và hộ chăn nuôi về nguy cơ lây lan dịch bệnh, ý nghĩa của việc khai báo, xử lý ổ dịch đúng quy định. Hiện nay, dịch tả heo châu Phi đã xảy ra tại 23 xã, 155 thôn ở Hà Nội với 490 hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng. Tổng số heo buộc phải tiêu hủy là 10.592 con, với trọng lượng tiêu hủy hơn 662.690kg.

MINH KHANG