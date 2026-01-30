Phường Gia Định thăm, tặng quà chiến sĩ Vùng 2 Hải quân

Tại Lữ đoàn 167, đoàn đã tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ giữa hai đơn vị; trao tặng quà tết đơn vị Lữ đoàn 167. Ngoài ra, đoàn còn trao 20 suất quà cho chiến sĩ Lữ đoàn 167 có hoàn cảnh gia đình khó khăn.
Chia sẻ tại buổi giao lưu, bà Trần Thị Thu Trang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường cho biết, việc đi thăm và tặng quà tết cho các chiến sĩ Hải quân là nét đẹp văn hóa, thể hiện sự tri ân của hậu phương, là sự gửi gắm tình cảm sâu sắc đến các chiến sĩ nơi tuyến đầu. Hoạt động này cũng góp phần động viên tinh thần, tiếp thêm sức mạnh để các chiến sĩ vững vàng tay súng, bảo vệ chủ quyền.