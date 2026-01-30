Sức sống cơ sở

Phường Gia Định thăm, tặng quà chiến sĩ Vùng 2 Hải quân

Ngày 30-1, UBND phường Gia Định (TPHCM)  tổ chức đoàn công tác đến thăm, giao lưu và trao quà tết cho Chi đội Kiểm ngư số 2, Lữ đoàn 167 Vùng 2 Hải quân và tham quan tàu Kiểm ngư 290.

Tại Lữ đoàn 167, đoàn đã tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ giữa hai đơn vị; trao tặng quà tết đơn vị Lữ đoàn 167. Ngoài ra, đoàn còn trao 20 suất quà cho chiến sĩ Lữ đoàn 167 có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Đồng chí Triệu Lệ Khánh, Bí thư Đảng ủy phường Gia Định và đoàn đến thăm và tặng quà cho Chi đội Kiểm ngư số 2. Ảnh:MINH HẢI

Chia sẻ tại buổi giao lưu, bà Trần Thị Thu Trang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường cho biết, việc đi thăm và tặng quà tết cho các chiến sĩ Hải quân là nét đẹp văn hóa, thể hiện sự tri ân của hậu phương, là sự gửi gắm tình cảm sâu sắc đến các chiến sĩ nơi tuyến đầu. Hoạt động này cũng góp phần động viên tinh thần, tiếp thêm sức mạnh để các chiến sĩ vững vàng tay súng, bảo vệ chủ quyền.

Đồng chí Triệu Lệ Khánh, Bí thư Đảng ủy phường Gia Định và đoàn đến thăm và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ hải quân. Ảnh:MINH HẢI
Các chiến sĩ Lữ đoàn 167 có hoàn cảnh gia đình khó khăn được UBND phường Gia Định tặng quà. Ảnh:MINH HẢI
