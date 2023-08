Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà gia đình chính sách huyện Lộc Ninh

Cùng đi với đoàn có Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã chia sẻ những khó khăn cũng như biểu dương các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng đã không ngừng vươn lên, hòa chung khí thế xây dựng quê hương đất nước thêm giàu đẹp. Đồng thời động viên các cháu học sinh vượt qua khó khăn, cố gắng học tập tốt để trở thành người hữu ích cho xã hội.

Phó Chủ tịch nước đề nghị, thời gian tới, huyện Lộc Ninh nói riêng, tỉnh Bình Phước nói chung cần thực hiện 2 nhiệm vụ song song là vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa giữ vững quốc phòng - an ninh. Đây là nhiệm vụ nặng nề, do đó muốn làm tốt, tỉnh cần phân cấp, phân quyền để phát huy hết lợi thế của từng địa phương.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước đã tặng quà cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước, huyện Lộc Ninh cùng 30 hộ gia đình chính sách, 30 em học sinh khó khăn có thành tích học tập tốt, 2 gia đình chính sách ngành công an trên địa bàn huyện.

* Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu (Bộ đội Biên phòng Bình Phước) thuộc huyện Bù Đốp.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu cho biết, hiện đơn vị được giao quản lý chiều dài đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia hơn 21,6km. Công tác chăm lo đời sống người dân vùng biên được đặc biệt quan tâm, ngoài chương trình tặng bò cho hộ nghèo, gia đình chính sách, đồn còn thực hiện tốt chương trình nâng bước em đến trường, con nuôi biên phòng. Nhờ đó, đời sống người dân dọc tuyến biên giới ngày càng được nâng cao.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã biểu dương những kết quả công tác của cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu nói riêng, lực lượng biên phòng Bình Phước nói chung, đặc biệt trong điều kiện đường biên giới kéo dài.

Phó Chủ tịch nước cho biết, Bình Phước có vị trí chiến lược về kinh tế, quốc phòng - an ninh cũng như công tác ngoại giao. Do đó thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ chủ động nắm chắc tình hình an ninh biên giới, dự báo chính xác về tình hình, diễn biến. Đồng thời, luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tự giáo dục, tự nâng cao đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng ngày càng tốt đòi hỏi trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Đảng bộ và chính quyền địa phương quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới quốc gia. Bên cạnh đó, tiếp tục làm tốt công tác dân vận, thật sự gắn bó mật thiết với nhân dân, để mỗi người dân cũng là một chiến sĩ, là cột mốc sống bảo vệ an ninh biên giới quốc gia mà cha ông ta đã đổ xương máu mới giành được.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu.