Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường thăm các thầy thuốc lão thành tiêu biểu

Ngày 25-2, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đã đến thăm các thầy thuốc lão thành tiêu biểu nhân 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2).

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường thăm vợ chồng Thầy thuốc Nhân dân - PGS.BS Trần Văn Bé. Ảnh: QUANG HUY
Thăm vợ chồng Thầy thuốc Nhân dân - PGS.BS Trần Văn Bé, nguyên Giám đốc Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TPHCM và BS Nguyễn Thị Thùy, nguyên Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ trân trọng trước những đóng góp và tâm huyết của vợ chồng bác sĩ đối với nền y tế nước nhà.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường mong muốn vợ chồng BS Trần Văn Bé tiếp tục đồng hành với TPHCM, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm vì sự phát triển nền y tế thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường thăm Thầy thuốc Nhân dân - TS.BS Phạm Việt Thanh. Ảnh: QUANG HUY

Đến thăm Thầy thuốc Nhân dân - TS.BS Phạm Việt Thanh, nguyên Giám đốc Sở Y tế TPHCM, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ sự kính trọng và tin tưởng, BS Phạm Việt Thanh tiếp tục đồng hành với thành phố, góp sức củng cố y tế cơ sở trên địa bàn TPHCM. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường gửi lời chúc gia đình BS Phạm Việt Thanh dồi dào sức khỏe, có nhiều niềm vui trong cuộc sống.

