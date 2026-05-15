Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động

Đây là hoạt động mở đầu cho chiến dịch truyền thông cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động và xây dựng mạng lưới bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ bạo hành, xâm hại và tổn thương trên môi trường sống lẫn không gian mạng.

Chiến dịch được triển khai trong bối cảnh nhiều vụ bạo lực liên quan trẻ em liên tiếp xảy ra, để lại hậu quả nghiêm trọng và gây nhức nhối dư luận xã hội. Đồng thời, hướng tới thay đổi hành vi xã hội trong bảo vệ trẻ em, khuyến khích cộng đồng nhận diện sớm các dấu hiệu trẻ bị tổn thương, biết cách báo tin đúng nơi, can thiệp đúng cách và xây dựng môi trường an toàn cho trẻ từ gia đình, trường học, khu dân cư đến không gian mạng.

Các khách mời tham gia tọa đàm

Chiến dịch lan tỏa thông điệp: “Mỗi người lớn là một mắt xích bảo vệ trẻ em. Khi một mắt xích im lặng, trẻ có thể mất cơ hội được cứu”, khẳng định quan điểm “Bảo vệ trẻ em là trách nhiệm của tất cả mọi người”.

Tại lễ phát động, ông Từ Lương, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam bộ cho biết, chiến dịch được triển khai đa nền tảng trên truyền hình, mạng xã hội, trường học, bệnh viện, khu dân cư và các không gian công cộng trên toàn quốc. Chiến dịch không chỉ dừng lại ở việc nâng cao nhận thức mà sẽ góp phần thúc đẩy thay đổi hành vi xã hội, để việc bảo vệ trẻ em trở thành phản xạ của cộng đồng trước những dấu hiệu bất thường liên quan đến trẻ nhỏ.

Ông Từ Lương, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam bộ phát biểu tại lễ phát động

Chiến dịch “Vì an toàn trẻ em Việt Nam” được xây dựng theo định hướng truyền thông trách nhiệm, tôn trọng quyền riêng tư và bảo vệ danh tính trẻ em. Trong thời gian tới, chiến dịch sẽ triển khai nhiều hoạt động truyền thông và cộng đồng như: talkshow chuyên đề, phóng sự xã hội, nội dung giáo dục kỹ năng bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, chương trình “An toàn cho em”, “Dừng lại 3 giây”, “Bản đồ cho con”, các điểm chạm thông tin 111, cùng nhiều hoạt động kết nối chuyên gia, trường học, gia đình và cộng đồng nhằm lan tỏa văn hóa bảo vệ trẻ em một cách bền vững và thực chất.

Tại buổi tọa đàm - hoạt động mở đầu chiến dịch "Vì an toàn trẻ em Việt Nam", các đại biểu Quốc hội, đại diện ngành y tế, luật sư và chuyên gia tâm lý đã cùng trao đổi về các nguy cơ trẻ em đang đối mặt hiện nay như bạo lực gia đình, bạo hành học đường, xâm hại trên môi trường mạng; đồng thời thảo luận các giải pháp nhằm phát hiện sớm, hỗ trợ kịp thời và hoàn thiện hệ thống bảo vệ trẻ em từ cấp cơ sở.

Thấy dấu hiệu, đừng im lặng - hãy gọi 111 Chỉ trong chưa đầy 5 tháng đầu năm 2026, cả nước đã ghi nhận ít nhất 30 vụ bạo lực liên quan trẻ em được báo chí phản ánh, trong đó có 12 vụ bạo lực gia đình, 18 vụ bạo lực học đường và bạo lực mạng. Bên cạnh đó, nghiên cứu của UNICEF cho thấy có tới 72,4% trẻ em từ 1 – 14 tuổi tại Việt Nam từng bị người thân bạo hành về thể chất hoặc tinh thần, hoặc trải qua các hình thức “kỷ luật bạo lực”.

THÀNH SƠN