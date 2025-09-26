Phó Thủ tướng Mai Văn Chính: Tây Ninh cần nỗ lực phấn đấu đạt tăng trưởng 10% trong năm 2025

Ngày 26-9, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng lãnh đạo các bộ, ngành làm việc với tỉnh Tây Ninh nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, xuất nhập khẩu, phát triển hạ tầng, nhà ở xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út cho biết, tận dụng hiệu quả lợi thế và tiềm lực sau hợp nhất, tỉnh Tây Ninh đã xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 9,3% và đang phấn đấu đạt mục tiêu hai con số; định hướng xây dựng các mục tiêu cho giai đoạn 2026-2030.

Về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công có chậm lại do thay đổi chủ đầu tư cấp huyện và phát sinh thủ tục hành chính. Tỷ lệ giải ngân hiện chỉ đạt 64 – 67%, thấp hơn nhiều năm trước. Hạ tầng số chưa đồng bộ, khối lượng công việc tăng trong khi biên chế hạn chế cũng gây áp lực cho cơ sở.

Tỉnh Tây Ninh kiến nghị Bộ Nội vụ điều chỉnh khung biên chế phù hợp, Bộ Tài chính xem xét cơ chế điều tiết nguồn thu từ tiền sử dụng đất để không ảnh hưởng vốn đầu tư hạ tầng trọng điểm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu Tây Ninh phải vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, không để gián đoạn công việc của dân, đồng thời chuyển mạnh tư duy từ hành chính sang phục vụ nhân dân. Phó Thủ tướng lưu ý tỉnh cần sớm kiện toàn bộ máy, tăng cường nhân lực ở cơ sở, bảo đảm đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Tây Ninh cần nỗ lực nhiều hơn, phấn đấu tăng trưởng 10% trong năm 2025; cần tập trung cải cách hành chính, phát huy lợi thế cạnh tranh, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao; đẩy nhanh đầu tư hạ tầng giao thông, bảo đảm an sinh xã hội, môi trường và an ninh biên giới; các bộ, ngành được giao nhiệm vụ phối hợp tháo gỡ khó khăn để Tây Ninh bứt phá trong những tháng cuối năm.

Quang cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo 9 tháng đầu năm 2025, GRDP của Tây Ninh ước tăng 9,63%, vượt kịch bản Chính phủ giao. Tỉnh thu hút 127 dự án trong nước với hơn 30.000 tỷ đồng và 154 dự án FDI, nâng tổng vốn trên 24 tỷ USD, xuất khẩu đạt 13 tỷ USD (tăng 9,5%), nhập khẩu gần 10 tỷ USD (tăng 15,7%). Thu ngân sách đạt hơn 37.400 tỷ đồng, tương đương 105% dự toán.

Các chương trình xã hội cũng đạt kết quả tích cực: 82% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; hoàn thành xóa 924 căn nhà tạm; khởi công 4 dự án nhà ở xã hội với gần 1.600 căn hộ.

NGỌC PHÚC