Phó Thủ tướng Phan Văn Giang dự lễ khởi công 100 căn nhà tránh lũ cộng đồng ở Đắk Lắk

Clip: Đắk Lắk khởi công dự án nhà sinh hoạt cộng đồng, kết hợp tránh lũ

Tham dự lễ khởi công có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng đông đảo người dân xã Hòa Thịnh.

Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đây là công trình có ý nghĩa nhân văn, là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, hội họp, sinh hoạt cộng đồng và cũng là nơi sơ tán, tránh trú an toàn cho người dân khi xảy ra thiên tai, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai ngay từ cơ sở. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 170 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trước ngày 15-9-2026. Việc triển khai dự án cũng thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của tỉnh đối với đời sống của nhân dân. Đồng thời góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng nông thôn mới và phát triển bền vững. Chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan đã tích cực chuẩn bị các điều kiện để dự án đủ điều kiện khởi công đúng kế hoạch.

Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại buổi lễ

Ông Phương Văn Lành, Bí thư xã Hòa Thịnh cho biết, nhà tránh lũ cộng đồng là nơi bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân khi xảy ra mưa bão, lũ lụt. Đây là điểm sơ tán, tập kết lực lượng, vật tư, nhu yếu phẩm phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai.

Phó Thủ tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu tiến hành nghi lễ khởi công dự án

Vui mừng khi dự án được khởi công, bà Nguyễn Thị Bông (xã Hoà Thịnh) chia sẻ: Từ nay, chúng tôi sẽ có nơi sinh hoạt, đặc biệt mùa lũ không còn lo cảnh không có nơi tránh trú. Bà con chúng tôi vô cùng biết ơn Đảng, Nhà nước".

Phó Thủ tướng Phan Văn Giang tặng 20 suất quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hoà Thịnh

Dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trao tặng 20 phần quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hoà Thịnh.

MAI CƯỜNG