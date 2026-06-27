Tăng lương từ ngày 1-7: Thu nhập tăng, người tiêu dùng phấn khởi

Từ ngày 1-7, chính sách điều chỉnh tiền lương chính thức có hiệu lực đối với nhiều nhóm đối tượng theo quy định của Nhà nước. Ghi nhận tại nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn TPHCM, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khá phấn khởi trong bối cảnh chi phí sinh hoạt vẫn là mối quan tâm thường trực của nhiều gia đình.

Nguồn động lực đáng kể

Chị Nguyễn Thị Tuyết (ngụ phường Thủ Đức), viên chức đang công tác tại một đơn vị sự nghiệp công lập ở TPHCM, cho biết, mức tăng lương là nguồn động viên đáng kể. Với khoản thu nhập tăng thêm mỗi tháng, gia đình chị sẽ bớt áp lực hơn trong việc chi trả tiền điện, nước.

“Điều khiến tôi yên tâm hơn, thời điểm tăng lương năm nay, giá nhiều mặt hàng thiết yếu vẫn khá ổn định, nên thu nhập tăng thực sự có ý nghĩa”, chị Nguyễn Thị Tuyết chia sẻ. Cùng chung tâm trạng, anh Trần Quốc Huy, ngụ tại phường Vũng Tàu, cho rằng nếu giá cả thị trường tiếp tục được giữ ổn định thì khoản thu nhập tăng thêm sẽ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống, đồng thời tạo thêm động lực để người lao động yên tâm công tác.

Người tiêu dùng chọn mua trái cây tại hệ thống siêu thị GO! trên địa bàn TPHCM. Ảnh: TÂN THANH

Đối với người nghỉ hưu, thu nhập mới mang ý nghĩa an sinh rất lớn. Với mức lương hưu hiện tại khoảng 6 triệu đồng/tháng, khi tăng thêm 8%, bà Nguyễn Minh Quý, 72 tuổi, ngụ tại phường Hòa Hưng (TPHCM) sẽ nhận thêm gần 500.000 đồng/tháng.

“Khoản tiền tăng thêm này giúp tôi thoải mái hơn khi thanh toán hóa đơn điện nước, lại còn dư ra một khoản nhỏ để đóng tiền học vẽ cho đứa cháu ngoại”, bà Nguyễn Minh Quý chia sẻ.

Ổn định giá cả, tăng khuyến mãi

Gần thời điểm tăng lương, ghi nhận tại một số chợ truyền thống như Tân Định, Bàn Cờ, Tân Chánh Hiệp… cho thấy nguồn cung hàng hóa khá dồi dào. Giá các mặt hàng thực phẩm thiết yếu như thịt heo, thịt gà, trứng, rau củ, trái cây và thủy hải sản nhìn chung không có biến động đáng kể.

“Lượng hàng nhập chợ ổn định, không có hiện tượng tăng giá cục bộ theo thông tin điều chỉnh lương", bà Đỗ Thị Hồng Ánh, Quyền trưởng ban Quản lý chợ Tân Chánh Hiệp (phường Trung Mỹ Tây) cho biết.

Người dân mua thực phẩm các loại tại MM Mega Market Hiệp Phú, TPHCM. Ảnh: THI HỒNG

Trong khi đó, tại các hệ thống bán lẻ hiện đại như Co.opmart, GO!, MM Mega Market, WinMart, Lotte Mart, Aeon… đang triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá từ 10%-50% nhằm kích cầu tiêu dùng, giúp người dân yên tâm mua sắm. Một số mặt hàng được quan tâm nhiều gồm: thực phẩm tươi sống, đông lạnh, đồ chế biến sẵn… Đại diện các hệ thống Saigon Co.op, MM Mega Market… cho hay, đã chuẩn bị nguồn hàng từ sớm với lượng dự trữ lớn, làm việc chặt chẽ cùng các nhà cung cấp để giữ ổn định giá bán, hạn chế tối đa tác động của các yếu tố đầu vào. Đây cũng là giai đoạn nhiều chương trình bình ổn thị trường tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần bảo đảm cân đối cung - cầu trên địa bàn TPHCM nói riêng, các tỉnh thành khác nói chung.

Theo PGS Nguyễn Thị Lan Hương, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học lao động và xã hội, câu chuyện “lương chưa tăng, giá đã tăng” hay “tăng lương thì tăng giá” chỉ là vấn đề tâm lý thị trường. Có khi tăng giá chủ yếu do tâm lý, khi điều chỉnh tăng lương sẽ đảm bảo mức sống tốt hơn. Vì vậy, để triệt tiêu tâm lý tăng giá khi tăng lương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, ổn định tiêu dùng, xử lý nghiêm tình trạng “té nước theo mưa”.

Lương tăng thêm khoảng 8% Chính phủ ban hành Nghị định số 161/2026/NĐ-CP ngày 15-5-2026 quy định về mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1-7-2026, mức lương cơ sở sẽ chính thức được điều chỉnh lên 2.530.000 đồng/tháng. So với mức lương cơ sở hiện hành là 2.340.000 đồng/tháng, mức lương mới đã tăng thêm 8,12%. Mức lương cơ sở này sẽ được dùng làm căn cứ để tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, đây cũng là cơ sở để tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí cũng như các khoản trích và chế độ được hưởng theo lương cơ sở cho các đối tượng thụ hưởng. Phạm vi áp dụng rất rộng, bao gồm người hưởng lương, phụ cấp làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập từ cấp Trung ương, cấp tỉnh đến cấp xã… Chính phủ đã ban hành Nghị định 162 quy định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng. Theo đó, từ ngày 1-7, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng sẽ được điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức hưởng của tháng 6-2026. Đối với các trường hợp nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp trước ngày 1-1-1995, sau khi tăng 8% mà mức hưởng vẫn thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng thì tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm. Cụ thể, người có mức hưởng bằng hoặc thấp hơn 3,5 triệu đồng/tháng sẽ được tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng; trường hợp có mức hưởng trên 3,5 triệu đồng/tháng nhưng thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng thì được nâng lên bằng 3,8 triệu đồng/tháng. ĐỖ TRUNG

THI HỒNG