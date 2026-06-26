Xử lý nhanh vướng mắc dự án Trường Trần Văn Kiểu đã bỏ hoang gần 20 năm

Tổ đại biểu (ĐB) HĐND TPHCM đơn vị số 17 gồm các ĐB: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Ngô Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành đoàn TPHCM; Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng, Bí thư phường Chợ Lớn.

Đại biểu tham dự buổi tiếp xúc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Mong sớm “hồi sinh” Trường Trần Văn Kiểu

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Đinh Phú Cường (phường Bình Phú) đánh giá cao chính sách miễn 100% giá vé xe buýt của thành phố. Nhận xét, đây là chính sách rất nhân văn, ông mong thành phố tiếp tục duy trì lâu dài.

Cử tri cũng cảm ơn các ĐB HĐND TPHCM đã lắng nghe ý kiến người dân liên quan đến chính sách an sinh trong giáo dục. Ông cho biết sau khi Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong chỉ đạo về chủ trương hỗ trợ cho mượn sách giáo khoa cho học sinh, ngành giáo dục đã triển khai thực hiện. Ông cũng kiến nghị TP quan tâm hỗ trợ cho tặng sách đến đối tượng học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và đơn giản hóa thủ tục đăng ký.

Cử tri Nguyễn Văn Hoàng (phường Bình Phú) kiến nghị thành phố đôn đốc các sở, ngành địa phương thực hiện tốt việc chỉnh trang đô thị ở địa bàn. Cử tri cũng đề nghị sớm hoàn thành xây dựng Trường Tiểu học Trần Văn Kiểu đã bỏ hoang gần 20 năm, để học sinh trong khu vực không phải đi học xa.

Cử tri nêu ý kiến. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong khi đó, cử tri Lê Thị Mai (phường Bình Phú) phản ánh, dự án Khu 3 - Nam Lý Chiêu Hoàng dù đã được chấp thuận chủ trương đầu tư từ nhiều năm trước nhưng sau hơn 30 năm vẫn chưa triển khai, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gần như không có chuyển biến.

Tổ đại biểu HĐND TPHCM đơn vị số 17 đang lắng nghe cử tri. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho địa phương

Thay mặt tổ ĐB HĐND TPHCM, ĐB Lê Quốc Phong ghi nhận các ý kiến của cử tri. Về kiến nghị hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, ĐB Lê Quốc Phong chia sẻ, hiện nay thành phố đã có chính sách cho học sinh mượn sách giáo khoa để bảo đảm việc học. Tuy nhiên, mong muốn của cử tri về việc tạo điều kiện để các em được sở hữu sách giáo khoa là hoàn toàn chính đáng và tổ ĐB sẽ ghi nhận để chuyển tải đến các cơ quan chức năng xem xét.

Nhiều ý kiến tâm huyết về dân sinh xã hội được cử tri nêu ra với các . Ảnh: VIỆT DŨNG

ĐB Lê Quốc Phong cũng thông tin, thành phố đang tiếp tục thực hiện chủ trương phân cấp, phân quyền, giao nhiều nhiệm vụ hơn cho chính quyền cấp xã. Đây cũng là định hướng đã được Bí thư Thành ủy TPHCM chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Thực hiện định hướng này, UBND TPHCM và các sở, ngành đang rà soát toàn bộ các nội dung phân cấp, phân quyền. Trong đó, những lĩnh vực địa phương có thể thực hiện hiệu quả sẽ được mạnh dạn giao kèm theo đầy đủ trách nhiệm, thẩm quyền, nguồn lực và cơ chế để triển khai.

Riêng các phản ánh liên quan đến Trường tiểu học Trần Văn Kiểu và dự án Khu 3 - Nam Lý Chiêu Hoàng, ĐB Lê Quốc Phong cho biết, lãnh đạo phường đã nhiều lần báo cáo thành phố. Chính ĐB cũng đã tiếp nhận thông tin và chuyển đến các sở, ngành liên quan để cùng tháo gỡ.

Đối với Trường Tiểu học Trần Văn Kiểu, ĐB thông tin, vướng mắc chủ yếu hiện nay nằm ở công tác thanh quyết toán. "Trách nhiệm chúng ta phải giải quyết cho xong và sớm, không thể để cơ sở vật chất xuống cấp, lãng phí trong khi nhu cầu trường học của các cháu lớn", ĐB Lê Quốc Phong và cho biết sẽ làm việc chuyên đề với phường Bình Phú để rà soát các nội dung này. Từ đó, tổ sẽ sẽ có phản hồi cụ thể tới cử tri.

Đại biểu Lê Quốc Phong thay mặt tổ ĐB phản hồi và tiếp thu ý kiến cử tri. Ảnh: VIỆT DŨNG

Khu phố, ấp đông dân có thể xem xét tăng người hoạt động không chuyên trách Về kiến nghị tăng số lượng người hoạt động không chuyên trách tại khu phố, ấp, ĐB Lê Quốc Phong thông tin, TPHCM đã triển khai thực hiện theo tinh thần chung của Trung ương. Theo quy định hiện nay, mỗi khu phố, ấp có khung 3 người hoạt động không chuyên trách. Quá trình xây dựng phương án, thành phố đã tính đến việc tăng thêm ở những địa bàn đông dân, nhưng việc tăng thêm có điều kiện, không phải nơi nào cũng được tăng. Cụ thể, theo quy định hiện hành, mức sàn là 700 hộ dân cho một khu phố, ấp. Nếu khu phố, ấp tăng có hơn khoảng 500 hộ dân thì được bố trí tăng thêm 1 người hoạt động không chuyên trách, nhưng tối đa không quá 2 người. Như vậy, kể cả ở những khu phố, ấp có quy mô dân số lớn thì số lượng cao nhất là 5 người. ĐB Lê Quốc Phong cho biết, mắt, thành phố thực hiện theo nguyên tắc và khung đã ban hành. Sau một thời gian vận hành, thành phố sẽ tiếp tục đánh giá hiệu quả và mức độ phù hợp của quy định này để có điều chỉnh nếu cần thiết.

CẨM NƯƠNG