Chủ tịch UBND cấp tỉnh được toàn quyết quyết việc quản lý, khai thác nhà, đất dôi dư trên địa bàn

Ngày 26-6, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết 31/2026/NQ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn cho biết, trong thời gian qua các bộ, ngành, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bố trí, sắp xếp và xử lý tài sản công, đặc biệt là nhà, đất dôi dư phát sinh sau quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: LƯU THỦY

Bộ Tài chính đã chủ trì hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, trình cấp có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý, khai thác, xử lý tài sản công phù hợp.

Kết quả bước đầu cho thấy việc bố trí, sắp xếp nhà, đất đã góp phần bảo đảm hoạt động của bộ máy sau sắp xếp được thông suốt, không gián đoạn việc cung cấp dịch vụ công và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, thực tiễn cũng phát sinh khối lượng rất lớn nhà, đất dôi dư cần tiếp tục xử lý. Theo tổng hợp, hiện nay còn khoảng 11.000 cơ sở nhà, đất dôi dư đã được thu hồi hoặc chuyển giao về địa phương quản lý nhưng chưa hoàn thành xử lý bước 2 để đưa vào khai thác hoặc xử lý triệt để.

Do đó, Chính phủ ban hành Nghị quyết 31/2026/NQ-CP ngày 24-6-2026 về các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

Ông Nguyễn Tân Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) cho biết thêm, Nghị quyết 31 có những quy định mới mang tính đặc thù, như tăng cường phân cấp, phân quyền.

Đáng chú ý là quy định chủ tịch UBND cấp tỉnh được toàn quyền quyết định việc quản lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư và giao cho tổ chức quản lý, kinh doanh nhà của địa phương quản lý, khai thác. Trong đó, bao gồm cả nhà, đất thuộc Trung ương nhưng đã chuyển giao cho địa phương quản lý, xử lý và thu hồi.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh cũng được quyền điều chỉnh các quyết định giao, điều chuyển, chuyển giao nhà, đất để phù hợp với thực tiễn của địa phương và quyết định định mức chi hoạt động phục vụ cho tổ chức quản lý, kinh doanh nhà theo tỷ lệ % trên tổng số tiền thu được từ khai thác nhà và đất.

Nghị quyết 31 còn cắt giảm các thủ tục hành chính; rút ngắn thời gian xử lý, tạo cơ chế thuận lợi để khai thác hiệu quả nhà, đất dôi dư và bổ sung các cơ chế xử lý linh hoạt đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư trong một số trường hợp đặc biệt.

Theo đại diện Bộ Tài chính, việc phân cấp, phân quyền mạnh mẽ này sẽ giúp rút ngắn quy trình xử lý, phát huy tính chủ động của địa phương và giảm các khâu trung gian trong quá trình thực hiện.

LƯU THỦY