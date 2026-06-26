Xã hội

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam

SGGPO

Ngày 26-6, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam năm 2026, chủ đề chủ đề “Chạm yêu thương - Xây hạnh phúc” tại TP Huế.

Tặng quà các gia đình tiêu biểu tham gia giao lưu tại chương trình
Tặng quà các gia đình tiêu biểu tham gia giao lưu tại chương trình

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28-6-2001 - 28-6-2026) tổ chức trên phạm vi cả nước.

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Thực hiện nghi thức đếm ngược hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam năm 2026

Song song đó, ban tổ chức lễ mít tinh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Ngày Gia đình Việt Nam như: Hội thi nấu ăn “Vị nhà”; Giao lưu với các gia đình tiêu biểu, cùng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc...

Trong đó, điểm nhấn là hoạt động giao lưu với các gia đình tiêu biểu đại diện cho nhiều mô hình gia đình trong xã hội hiện đại. Qua đó, góp phần khẳng định vai trò của gia đình trong giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng môi trường nuôi dưỡng, giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới của đất nước.

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Tặng quà trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn ở TP Huế

Dịp này, ban tổ chức trao 150 suất quà tặng trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tại TP Huế.

VĂN THẮNG

Từ khóa

Ngày Gia đình Việt Nam Mít tinh Hội thi Nghi thức Hưởng ứng Mồ côi Nấu ăn Đếm Ba lô Tặng quà trẻ mồ côi

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