TPHCM: Cháy nhà ở phường Phú Thạnh, một phụ nữ tử vong

Ngày 26-6, Công an phường Phú Thạnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà trên đường Nguyễn Văn Yến khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, hơn 5 giờ cùng ngày, người dân phát hiện khói tỏa ra từ bên trong căn nhà trên đường Nguyễn Văn Yến. Thời điểm này, căn nhà đóng cửa nên người dân báo cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường

Nhận tin báo, lực lượng chức năng điều xe chữa cháy đến hiện trường. Khi vào bên trong căn nhà, lực lượng chức năng phát hiện một phụ nữ đã tử vong trong phòng ngủ.

Công an sau đó phong tỏa khu vực, khám nghiệm hiện trường. Nạn nhân là nữ giới, ngoài 30 tuổi; danh tính chưa được công bố. Hơn 8 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác.

Theo người dân khu vực, người phụ nữ thuê căn nhà trên để ở, đồng thời buôn bán nước và đồ ăn.

Ghi nhận tại hiện trường, căn nhà có diện tích nhỏ. Nguyên nhân vụ cháy đang được công an điều tra, làm rõ.

KIẾN VĂN