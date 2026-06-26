Khảo sát vị trí nghi có mộ liệt sĩ ở khu vực Kinh thành Huế

Chiều 26-6, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Huế phối hợp Viện Thiết kế, Tổng Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị đánh giá sơ bộ kết quả sử dụng máy radar xuyên đất khảo sát tại các vị trí nghi có mộ tập thể liệt sĩ ở khu vực Kinh thành Huế.

Hội nghị đánh giá sơ bộ kết quả sử dụng máy radar xuyên đất khảo sát tại các vị trí nghi có mộ tập thể liệt sĩ ở khu vực Kinh thành Huế

Theo báo cáo sơ bộ của tổ công tác Viện Thiết kế, Tổng Cục Hậu cần - Kỹ thuật, kết quả sử dụng radar xuyên đất khảo sát, dò tìm tại hai địa điểm gồm vị trí đường Xuân 68 và đường Tôn Thất Thiệp (phường Phú Xuân, TP Huế) bước đầu nhận diện vùng xáo trộn.

Tại vị trí đường Xuân 68, theo tín hiệu radar xuyên đất, ghi nhận nghi ngờ 2 vùng xáo trộn. Trong đó có vị trí gần tường thành (Kinh thành Huế), ở độ sâu khoảng 1,2m, rộng khoảng 2,5m, dài khoảng 10–12m.

Tại vị trí đường Tôn Thất Thiệp giao đường Thái Phiên, sát cửa Chánh Tây (Kinh thành Huế), kết quả radar xuyên đất cho thấy nghi ngờ một vùng xáo trộn ở độ sâu khoảng 1m, rộng 7–9m; dưới độ sâu 3,5m, tín hiệu radar xuất hiện nhiễu lớn.

Tổ công tác sẽ sớm hoàn thiện báo cáo chi tiết để báo cáo các cấp và Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Huế, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Máy radar xuyên đất khảo sát tại các vị trí nghi có mộ tập thể liệt sĩ ở khu vực Kinh thành Huế

Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự TP Huế, mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Viện Thiết kế, Tổng Cục Hậu cần - Kỹ thuật khi Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Huế tổ chức hội thảo đánh giá kết quả khảo sát, góp phần sớm triển khai công tác khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.

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VĂN THẮNG