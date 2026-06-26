Quảng Trị: Nỗ lực chữa cháy rừng tràm giữa nắng nóng gay gắt

Đến chiều 26-6, lực lượng chức năng và người dân địa phương vẫn nỗ lực khoanh vùng, dập lửa chữa cháy rừng tràm giữa thời tiết nắng nóng gay gắt.

Khoảng 11 giờ 30 phút trưa 26-6, tại khu vực rừng tràm thuộc thôn Linh An, xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị xảy ra cháy lớn.

Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, tạo thành cột khói cao hàng chục mét, đe dọa các vùng lân cận.

Nỗ lực chữa cháy rừng tràm giữa nắng nóng gay gắt

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo chữa cháy.

Tại hiện trường, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Quảng Trị, Bộ đội Biên phòng, Trung đoàn 842… cùng dân quân tự vệ, lực lượng kiểm lâm và người dân địa phương tham gia chữa cháy. Nhiều xe chữa cháy được điều động đến hiện trường nhằm mở đường băng cản lửa, cô lập vùng cháy.

Lực lượng chức năng nỗ lực chữa cháy rừng tràm giữa nắng nóng gay gắt tại thôn Linh An, xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị

Do địa hình đồi cát, lớp thực bì khô gặp gió mạnh giữa thời tiết nắng nóng gay gắt khiến công tác tiếp cận mũi lửa gặp nhiều trở ngại.

Các lực lượng phải chia thành nhiều tổ, đội, vừa phun nước dập lửa, vừa kết hợp các biện pháp thủ công để bảo vệ diện tích rừng chưa bị ảnh hưởng, giữ an toàn cho các công trình, khu dân cư lân cận.

HÀ THƯƠNG - VĂN THẮNG